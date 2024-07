Sparta vstoupí do bojů o Ligu mistrů zápasem proti Shamrocku. V Irsku nastoupí bez kapitána Panáka

Fotbalová Sparta vstoupí večer v Irsku do bojů o Ligu mistrů bez svého kapitána. Filip Panák zůstal před úvodním zápasem 2. předkola doma, rozhodně to ale není z výkonnostních důvodů. Trenéři ho s týmem nevzali do Dublinu na utkání se Shamrockem Rovers kvůli nabitému programu začátku sezony.

