Sparta vstoupí do jarní části Fortuna ligy. Na české trávníky vyběhne i norský reprezentant Solbakken

Po zhruba dvouměsíční pauze v sobotu fanoušci v Česku znovu vyrazí na fotbalovou ligu. Hrát se bude hned pět zápasů a vstup do jarní části sezony čeká i Spartu. Lídr tabulky v 15 hodin nastoupí v Karviné, kde bude chtít potvrdit formu z přípravy.

Pražané byli v zimních přípravných duelech stoprocentní. Kromě posledního švédského mistra Malmö porazili i úřadující šampióny z Dánska a Norska a taky maďarský Puskás. Ve čtyřech utkáních navíc Sparta dostala jediný gól.

„Myslím, že jsme připraveni víc než dobře. Čekají nás zápasy nejen v Lize, ale i v Domácím poháru a Evropské lize. Celkem tedy odehrajeme dost utkání. Věřím, že druhou část sezóny zahájíme vítězně,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi sparťanský křídelník Veljko Birmančevič.

📺 POHLEDEM KABINY | „Karviná se na Letné prezentovala kvalitně. Pamatuji si, že v první půli měli velmi kompaktní obranu, což samozřejmě plynulo i z toho, že jsme hráli doma, kde jsme silní. Rychlý gól nám tehdy pomohl a mohl by hrát důležitou roli i tentokrát.“ #acsparta… pic.twitter.com/SEyuJasbQK — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 9, 2024

Sparťanské posily

Letenští v zimě udrželi všechny opory a už tak kvalitní kádr navíc ještě rozšířili. Kromě albánského útočníka Indrita Tuciho tým posílil i norský reprezentační záložník Markus Solbakken.

„Myslíme si, že to je hráč, který nám dobře sedí do našeho herního systému. Jakmile má před sebou volný prostor, tak do něj z balonem vyjíždí. Je to něco, co nám ten kluk přinese, a trenér má další varianty, jak tu naši zálohu postavit,“ myslí si sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický.

📺 SOLBAKKEN | „Kluci mají za sebou obrovský posun, zisk titulu v minulé sezoně a podzimní působení v Evropě korunované postupem jsou toho ostatně důkazem. Opravdu se těším na to, až také přidám ruku k dílu.“



𝐌𝐚𝐫𝐤𝐮𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐛𝐚𝐤𝐤𝐞𝐧 v prvním rozhovoru po přestupu na… pic.twitter.com/lCNTYIEMLM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 9, 2024

Netají se tím, že jasným cílem klubu je obhajoba titulu. Aktuálně Sparta vede ligu o pět bodů před Slavií, rival z Edenu má ale jeden zápas k dobru.

„Oba týmy se ještě potkají minimálně dvakrát v lize, jednou dokonce i v poháru, takže pořád je to všechno otevřené. Vzhledem k tomu, že ani jeden z týmů neoslabil, spíš se snažili posílit, nás čeká velká jízda. Myslím, že to bude hodně těsný,“ říká vicemistr Evropy z roku 96 a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

O všech zápasech fotbalové ligy v sobotu odpoledne na Radiožurnálu Sport uslyšíte v pořadu S mikrofonem za sportem.