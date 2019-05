‚V životě jsem neslyšel takovou ránu.‘ Letnou vyděsila pyrotechnika, Sparta řeší fanoušky s policií

Tvrdé jádro sparťanských fanoušků ve druhé půli nejprve zapalovalo dýmovnice a pak se z prázdného sektoru za brankou pod takzvaným kotlem ozval mohutný výbuch. Ohlušující rána zaskočila i samotné aktéry utkání.

„Docela jsem se lekl, byl to největší dělobuch, co jsem zažil,“ řekl Radiožurnálu brankář Sparty Milan Heča, který byl z hráčů asi nejblíž.

„Podíval jsem se a viděl jsem, jak odletěla sedačka, tak to asi nebyla dětská pyrotechnika. Byla to velká rána a ještě jak se rozlehne po stadionu,“ vysvětloval Jablonecký obránce Vojtěch Kubista.

Situace se odehrála ve druhém poločase utkání nadstavby mezi Spartou a Jabloncem. Z kotle hostí šel nejdřív dým, po hodině zápasu se ozvala obrovská rána.

„Pak z kotle vyletěla asi 10 metrů od normálního sektoru… nevím, jestli to byla bomba. Utrhlo a rozprášilo to dvě sedačky. V životě jsem neslyšel takovou ránu. Pak jsem jen viděl, že se ze sektoru okolo zvedlo asi 50 lidí a začali odcházet,“ popsal jeden z fanoušků Sparty, co viděl z jednoho z blízkých sektorů.

Detonace, která byla slyšet i daleko mimo stadion, způsobila i zdravotní komplikace jednomu z podavačů míčů. „Pod kotlem stál malý kluk a ten byl kousek. Zbytek zápasu strávil u nás a držel se za ucho. Byla to fakt neskutečná pecka,“ nepřestává se divit fanoušek.

V zápase s Jabloncem se znovu projevily různé názory, které mají fanoušci v odlišných sektorech stadionu. Zatímco fanoušci především na protilehlé tribuně povzbuzovat chtěli, „kotel“ zastává názor, že si to hráči nezaslouží. Na ochozech se během zápasu měli pohybovat i zástupci tvrdého jádra a „kontrolovat“, že se nefandí.

Sparťanští fotbalisté kvůli incidentu kotle po utkání nepřišli na tradiční děkovačku. „Je neakceptovatelné, aby se něco takového na stadionu objevilo. Už v průběhu utkání i bezprostředně po něm jsme učinili všechny kroky, které spatřujeme jako důležité či nutné,“ řekl mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Podle zástupce klubu Sparta spolupracuje s policií, která má pravomoc fanouška na utkání ztotožnit, a chystá další vylepšení bezpečnosti na Letné.

„Musíme mít ambici odhalit na vstupech co nejvíc pyrotechniky, kterou se fanoušci na stadion snaží pronést. Nějaká pyrotechnika menších rozměrů je osobní prohlídkou odhalitelná jen velmi těžko. O zvyšování bezpečnostních standardů se bavíme průběžně. Jsme na to vždy tázaní, když situace eskaluje, ale klub se tím zabývá bez ohledu na to, o jaký jde zápas,“ tvrdí Kasík.

Sparta uzavře sezonu v neděli od tří hodin na stadionu v Edenu. Slavia derby pojme jako oslavy titulu. I na tento zápas různé fanouškovské skupiny na Spartě vyhlašují bojkot.