Sparta získala v Kadeřábkovi velkou jistotu. Plzeň na Dukle zaslouženě prohrála, míní Horváth
Fotbalisté Sparty vyhráli v Liberci 2:0 a po pěti kolech vedou tabulku Chance ligy o dva body před mistrovskou Slavií. Ta totiž v sobotu jen remizovala v Jablonci 1:1. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth v hodnocení uplynulého kola chválí svého jmenovce Kadeřábka a tvrdí, že v něm Letenští získali velkou jistotu. Zároveň vyzdvihuje formu jabloneckých fotbalistů a přiznává, že Plzeň v zápase proti Dukle zaslouženě prohrála.
Sparta vyhrála v Liberci 2:0. Vítězný gól Pražanů dal v prvním poločase Pavel Kadeřábek, který se vrátil do české ligy po deseti letech. O čem vypovídají výkony tohoto zkušeného obránce?
Musím říct, že z každého jeho výstupu v kterémkoli zápase je vidět, že je velký profesionál. Velká jistota, kterou Sparta získala. Gól, který dal, je k tomu bonus. Dal ho navíc svou slabší nohou. Je to komplexní hráč a pro Spartu velmi důležitý.
V jaké pohodě je momentálně Sparta? Vyhrála totiž už sedmé utkání napříč soutěžemi v řadě.
Někteří soupeři byli papírově slabší, nicméně takovou sérii si přeje každé mužstvo. Spartě se daří, do sestavy implementuje i nové hráče, jako například mladíčka Adama Ševínského. Což je pro mě příjemné, ani ne překvapení, ale skutečnost, protože je to mladý český fotbalista, který začíná pronikat do dospělého fotbalu a hraje v pohodě.
A Sparta má formu, hlavně její útoční hráči, kterým se daří. Takže celý tým vypadá i díky tomu velmi silně.
Slavia naopak podruhé v ligové sezoně ztratila body, když remizovala v Jablonci 1:1. Proč se úřadujícím šampionům podařilo vyrovnat až v samotném závěru?
Jablonec je výborný. Už minulý ročník končil ve skvělé formě a pokračuje v tom i v této sezoně. Má velmi dobré hráče, neměnil se jim kádr, i přestože se to velmi očekávalo. A mužstvo sílí každým zápasem.
Naopak si myslím, že Slavia neztratila dva body, ale získala jeden. Protože zápas až do konce nevypadal na to, že Pražané boj zvládnou.
V pátém kole Chance ligy poprvé v sezoně zvítězily tři týmy. Dukla nad Plzní, Slovácko nad Teplicemi a Mladá Boleslav nad Hradcem Králové. Který výsledek je pro vás nejvíc překvapivý?
Musím říct, že všechny tři výsledky jsou pro mě překvapivé, nečekal jsem ani jeden. Zejména prohra Plzně na Dukle bolí. Čekal jsem, že Viktoria po velmi dobrém výkonu proti Rangers bude pokračovat podobně na Dukle, která do sezony nevstoupila dobře. Bohužel se to nepotvrdilo a myslím, že Plzeň zaslouženě prohrála.