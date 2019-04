‚Jude Slavie‘ znělo po gólu i na děkovačce. Tribuny kotel Sparty vypískaly, hráči ukázali záda

Emoce a rivalita jsou součástí fotbalu, v posledních týdnech ale došlo v Česku k některým událostem, které na tribuny nepatří. Kvůli hanlivým pokřikům má aktuálně problémy pražská Slavia, ve 27. kole Fortuna ligy se ale urážky ozývaly znovu i z fanouškovského kotle Sparty. Praha 9:24 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Sparty při zápase se Zlínem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Sparta ve Fortuna Lize prodloužila domácí neporazitelnost v zápase se Zlínem. Místo oslav gólu ale nejhlasitější čast letenského stadionu urážela svého pražského rivala. „Jude Slavie“ znělo z kotle bez ohledu na to, že zápas 27. kola neměl s klubem z Edenu nic společného.

Uvědomil si to i zbytek stadionu. Ostatní tribuny v tu chvíli kotel vypískaly. „Je to vážné téma, víme o tom a jako klubu se nám to nelíbí. Jsme rádi za reakci, která byla směrem k tomu pokřiku negativní,“ říká za klub ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

„Ta reakce přišla adekvátně jak od zbytku stadionu, tak od samotných hráčů při děkovačce. Když to začalo zaznívat, tak se otočili a od sektoru odcházeli,“ dodal Kasík.

Pokřik „jude Slavie“ totiž zazníval i po konci utkání do písně, která hrála na letenském stadionu. Hráči v čele s Matějem Hanouskem, který za sešívané v mládežnických kategoriích hrál, se otočili. Vrátili se až ve chvíli, kdy pokřik utichl.

"Jude Slavie" Antisemitský pokřik se ozval poprvé v roce 1923. Tehdy ještě oba kluby - Sparta i Slavia, hrály na Letné.

„Chytrým lidem na Slavii – tehdy už uměli vydělávat peníze – jeden významný člen řekl, aby si nedělní zápas pojistili proti dešti a přemluvili anglický tým, aby hráli v pondělí. Takže v neděli pršelo a Slavie dostala peníze od pojišťovny, v pondělí se hrálo a Slavie dostala peníze od diváků. Naneštěstí příští týden hrála na Spartě, kde se prvně ozvalo ‚jude Slavie‘,“ vysvětlil v debatě Českého rozhlasu Plus fotbalový historik Vladimír Zápotocký.

V příštím kole čeká Spartu derby na Slavii, a podobné skandování, které je výrazně za hranou slušného chování, se dá asi čekat z obou tzv. kotlů. S urážkami na adresu soupeřů totiž mají v poslední době výraznější problémy i v Edenu.

„My bychom výrazně rádi, kdyby se na to fanoušci chystali jinak než pokřikem ‚jude Slavie‘,“ věří ředitel komunikace fotbalové Sparty Ondřej Kasík.

Pokřikem při utkání se Zlínem se podobně jako v dalších takovýchto případech bude zabývat velmi pravděpodobně i disciplinární komise soutěže. A rozhodne o pokutě a dalších možných trestech.

Zápas Sparty na Slavii začíná v neděli v 18 hodin, server iROZHLAS ho nabídne v textovém online přenosu.

Mára🎮

@mara9208 Aby nezapadlo: při děkovačce začlo jude slavie => Hanousek se otáčí a jde pryč (pár kroků), strhnul i pár dalších a kotel to utnul a začal klasiku: kdo neskáče....



Já ho fakt nechtěl, ale tohle je další důvod ho mít rád. Škoda, že se pak i s ostatníma vrátil. 77