Sparta opět udeřila z pozdní penalty. ‚Na Ligu mistrů to stačit nebude,‘ říká Krejčí o výkonu ve Zlíně

Na hřišti Zlína se fotbalisté Sparty dlouho trápili, nakonec ale získali všechny body. Obhájci titulu zvítězili 1:0 díky gólu, který v osmdesáté minutě vstřelil z pokutového kopu kapitán Ladislav Krejčí. Stalo se to poté, co videoasistent upozornil na ruku zlínského obránce Martina Cedidly, kterou přímo na hřišti sudí Dalibor Černý přehlédl. Zlín 8:03 30. července 2023

Na zlínských fotbalistech bylo po prohře 0:1 se Spartou znát rozladění z toho, že jediný gól dostali po ruce odpískané na upozornění videorozhodčího. Trenér Pavel Vrba ale nechtěl situaci blíž komentovat.

Poslechněte si ohlasy Ladislava Krejčího po zápase se Zlínem

Pokutový kop proměnil Ladislav Krejčí, sparťanský kapitán tuto roli spolehlivě plnil i v závěru minulé sezony, ve kterém pražský klub kopal několik penalt, o kterých se následně hodně diskutovalo.

Obránce odpovídal na otázku, jestli ho nemrzí, že se po další výhře bude mluvit právě o sporném momentu.

„Prostě fotbal. Vyhráli jsme a pomohli jsme si něčím jiným. Minulý zápas jsme vyhráli poté, co jsme si vytvořili hodně šancí, tentokrát jsme vyhráli takhle. Nemůže to být furt podle toho, jak si člověk představuje. Já jsem rád, že to dokážeme urvat i jinými věcmi a pomoct si i takto,“ řekl Krejčí.

Cedidla zahrál rukou, Krejčí suverénně zavěsil penaltu nahoru

Gól z penalty dal Krejčí v osmdesáté minutě, do té doby se mohl zápas na hřišti outsidera překlopit i na stranu domácích. Zlín v prvním poločase vstřelil gól z těsného ofsajdu a trefil tyč.

„Jsem samozřejmě rád za výhru, ale co se týče naší finální fáze, tak jsem si všichni vědomí, že to nebylo to, co chceme. Musíme být nebezpečnější, vytvořit si víc stoprocentních příležitostí, které si vytváříme doma,“ říká Krejčí.

Říká Krejčí i s ohledem na to, že už brzy čeká Spartu jeden z vrcholů sezony - za necelé dva týdny vstoupí do předkola Ligy mistrů.

„Jsme blízko zápasům o Ligu mistrů a tohle stačit nebude. Jsme si toho vědomí a každý jeden z nás se musí zlepšit.“

Do té doby čeká úřadující mistry ještě jeden ligový duel, v sobotu přivítají na Letné Pardubice.