Sparta ztrácí na Plzeň patnáct bodů. Nehrála špatně, ale musí přijít výsledky, říká Václav Kotal

Fotbalisté Sparty jsou po třetině ligové soutěže na šestém místě a budoucnost trenéra Stramaccioniho je tak nejistá. Tým s ambicemi na titul ztrácí na první pozici patnáct bodů a v neděli prohrál doma právě s vedoucí Plzní. Přesto ale mluvil po zápase trenér Viktorie Pavel Vrba o nejlepším výkonu Sparty v sezoně. Praha 12:00 16. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Stramaccioni a Pavel Vrba | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Ani herní zlepšení v zápase proti suverénnímu lídrovi soutěže však nemusí tradičnímu pražskému týmu na posun tabulkou stačit. Bývalý hráč Sparty a aktuální trenér české reprezentace do šestnácti let Václav Kotal slova Pavla Vrby nerozporuje, ale výrazný posun letenského týmu zatím nevidí.

„To, že zahrajete v jednom utkání o trochu lépe, ještě neznamená, že je to zlepšení dlouhodobé. Ukáže čas. Sparta teď jede do Jablonce, což bude strašně důležité utkání. Pokud Sparta znovu ztratí, těžko můžeme mluvit o nějakém zlepšení,“ říká pro Radiožurnál Václav Kotal a poukazuje na to, že namotivovat se na domácím hřišti proti vedoucímu týmu ligy je jednodušší než v jiných zápasech.

Nepovedená první třetina soutěže může být rozhodující nejen pro celou sezonu Sparty, ale také pro budoucnost jejího italského trenéra Andreu Stramaccioniho.

„Viděl jsem se s majitelem teď po zápase, to jsme se jen pozdravili, když přišel ocenit výkon týmu. Bavili jsme se i den před utkáním, možná se pobavíme i den po něm,“ povídal Stramaccioni po prohře s Plzní ke svému setrvání ve Spartě.

Aktuální šesté místo je pro tým Letné hodně za očekáváním, ale ani Václav Kotal nechce italského trenéra zatracovat.

„Já jsem loajální vůči trenérům. Vím, že to není jednoduché, přišel do nového prostředí atd. Výsledky jsou takové, jaké jsou. Ale jak říkám, Sparta nehrála špatně. K tomu ale musíme současně říct, že to musí vydržet dál a musí přijít výsledky. Pokud nepřijdou, tak se mohou s druhým místem a vůbec s nějakou pohárovou účastí rozloučit, protože ztráta na čelo narůstá," doplňuje k výsledkově špatnému období pražské Sparty Václav Kotal.