‚Jsou tu nesmiřitelné skupiny, moje práce je zbytečná.‘ V Trnavě končí manažer Hoftych i kouč Látal

„Už jsem víc na cestách mezi Prahou a Trnavou než doma, takže jedna rovina je osobní. Druhá je, že je tu krásný stadion a majitel, který dělá fotbal srdcem, tak jsem doufal, že se nám podaří jít ve spolupráci s městem a dalšími složkami jít v naší ‚plzeňské cestě‘. Ale bohužel je tu neochota subjektů spolupracovat a fotbal tu není možné posunout dál. Už nevidím motivaci, abych tu nadále pokračoval,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz končící generální manažer Spartaku Trnava Pavel Hoftych.

Majitel klubu pan Poór už o problémech mluvil, opravdu jsou tak vážné?

Je tu skupina lidí, která to má vyhraněné vůči majiteli. Jsou tu dvě nesmiřitelné skupiny a jakákoli ochota města pomoct Spartaku pod tímto majitelem je nulová, přestože klub městu dělá obrovské renomé.

Vrchol byl, že rok a půl slibovaná umělá tráva se odkládá až na jaro. Trnava jako město má jednu umělku, která nemá certifikát, za tréninky musíme dojíždět.

Z pozice manažera jsem věřil v model Plzně, ve spojení českých a slovenských hráčů, pár cizinců do nadstavby, spolupráce s městem a ostatními subjekty. Dostali jsme se k tomu blízko po sportovní stránce, ale ne v dalších. Moje práce tady je pro budoucnost zbytečná.

Trenér Látal končí také. Prý se dostal i do konfliktu s fanoušky?

Po posledním zápase se trenér dostal do nějaké verbální komunikace s fanoušky, kteří odcházeli ze zápasu, a bylo mu to nepříjemné. Mrzí ho, že končí i spolupráce se mnou. Určitá část lidí vůbec neocenila, co se tady v loňské a letošní sezoně podařilo. Co by za to české kluby daly.

A tři dny po návratu ze Záhřebu těžko uděláte extra výsledek v Michalovcích na druhé straně Slovenska, i když se hráči snažili. Je těžké se nechat jako trenér nebo funkcionář neustále osočovat někým, kdo nedokáže docenit, že hrajeme ve třech soutěžích. Za sebe říkám, že odvádí velmi dobrou práci.

Bude spolupráce Hoftych, Látal pokračovat jinde?

Spolupráci jsme hodnotili oba dva kladně a uvidíme. Ještě nás čekají 4 zápasy a budeme se soustředit na ně. Já budu dál spolupracovat s majitelem Trnavy, panem Poórem, protože máme rozjeté další projekty, ale uvidím. Nic nevylučuji, potřeboval jsem udělat tohle rozhodnutí, abych měl čistou hlavu a vyjasnily se tu některé věci do budoucna.

Jak byste zhodnotil své působení na Slovensku?

Přicházel jsem do Trnavy před dvěma a půl lety. Majitel po mě chtěl, abych přivedl nějaká nová pravidla a novou organizaci. Rok byl problematický, pak jsme obměnili kádr, přivedli trenéra El Maestra a po 45 letech získali titul. Pak Nestor El Maestro odešel do CSKA Sofia a já zvažoval, jestli už neskončit, ale vzhledem k rychlému odchodu trenéru jsem musel řešit trenérskou otázku a brzo byla evropská předkola, takže by bylo nezodpovědné odejít.

Přišel Radek Látal a vytvořili jsme dobrý tým, do kterého přibyli Grendel či Bakoš a další dobří fotbalisté. Podařilo se nám projít do Evropské ligy a ta sezona je už teď úspěšná.