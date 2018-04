Sparťané by vítězstvím v Plzni potěšili i Slavii. 'V první řadě musíme pomoct sobě,' říká Šural

Před měsícem zažili sparťané a slávisté vyhrocené remízové derby, dlouho se dohadovali o zásazích videorozhodčího, v neděli se ale můžou společně radovat. Vítězství Sparty by Slavii vrátilo do boje o titul, ztrácela by na Plzeň už jen čtyři body - dost dobrý důvod zapomenout na stoletou rivalitu a přát nepříteli.

„Dá se říct, že asi ano. Já si nemyslím, že bude Sparta hrát pro nás, oni sami potřebují body. I pro ně je to velký zápas, pevně věřím, že Plzeň potrápí a že nám pomůžou,“ říká opora sešívaných Miroslav Stoch.

I když na sociálních sítích najdete taky opačné hlasy. Jeden příklad za všechny: šéf futsalové Slavie Daniel Kolman na svůj twitterový účet napsal: „Spartě nefandím, nikdy a v ničem jí fandit nebudu, ani včera, ani dnes, ani zítra, ani když jde o Plzeň, ani když jde o koeficient, nikdy, ať jde o cokoli."

A co na to sparťané? Je to zhruba tak, jak říkal Miroslav Stoch, tedy že body potřebují hlavně kvůli sobě, ne kvůli naději slávistů na obhajobu titulu. Potvrzují to slova útočníka Sparty Josefa Šurala.

„V první řadě musíme hlavně pomoci sobě, sbírat body a vozit vítězství i venku. Poztráceli jsme spoustu bodů remízami a ty nám teď chybí, takže je teď musíme dohnat zpátky. Vůbec se nedíváme na to, jestli budeme někomu pomáhat, nebo ne, v první řadě musíme pomoci sami sobě a koukáme jen na sebe,“ říká Šural.

I když málokterý sparťan si asi nevšiml remízy Jablonce s Olomoucí a prohry Liberce, tedy výsledků, díky kterým se v případě vítězství v Plzni může Sparta posunout ze šestého místa na třetí. Podle trenéra Pavla Hapala se ale na Letné tabulkou rozptylovat nechtějí.

„Teď se na ni zbytečně dívat nebudeme a budeme se dívat na každý zápas zvlášť. Máme před sebou sedm kol a budeme chtít být ve všech zápasech úspěšní a vyválčit z nich tři body. Pak to spočítáme a uvidíme, jak na tom jsme,“ nepředbíhá Hapal.

Jestli Sparta pomůže svému odvěkému rivalovi, se uvidí už v neděli večer, utkání Plzeň – Sparta začíná v 18.00 a na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.

Na stadionu je vše připraveno, vykopáváme v 18 hodin ⚽️ Viktoriáni, dnes vás budeme potřebovat!! ❤ #PLZSPA pic.twitter.com/xdqLrgF1AT — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 15. dubna 2018