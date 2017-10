Sparťanské fotbalistky svými výkony zastiňují mužské kolegy. V Lize mistryň postoupily do osmifinále

Sparta i Slavie postoupily do osmifinále Ligy mistrů. Možná to zní jako špatný vtip, vždyť především Letenští mají v této sezoně velké problémy. Jenže ve světě ženského fotbalu je naštěstí všechno jinak. Sparťanky po výhře 3:0 nad Soluní dál ukazují, že jsou na mezinárodní scéně mnohem dál než jejich mužští kolegové. Praha 13:28 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna ze sparťanských hráček Andrea Stašková (archivní fotografie) | Foto: Archiv Andrey Staškové

„Dneska je to hrůzostrašné. Jako celek to jde, ale je to ženský fotbal. Je to rozdíl. Já bych dal příklad plážový volejbal, kdyby tak byly oblečený,“ přináší nápady na zlepšení sparťanští fanoušci, kteří s chválou hráček spíše šetří.

Jenže zápasy jejich oblíbeného mužského A-týmu začaly být hned zkraje sezony jen víkendovou zábavou, a pravda je taková, že právě díky sparťankám sem mohli tihle pánové vyrazit i ve všední den.

„Ten úspěch musí být vnímaný výborně pro nás i pro ženskou kopanou. Připomínají nám to tady vrátní a všichni. Když sem přijíždíme, tak říkají, že kdybychom hrály místo kluků a braly ty peníze, že by to bylo super,“ říká pro Radiožurnál útočnice Pražanek Iva Mocová.

Sparťanky postupují do osmifinále Ligy mistryň! Řecký PAOK dokázaly porazit i v odvetě. pic.twitter.com/qJ5OK4M7xu — AC Sparta Praha ženy (@ACSparta_Zeny) 11 October 2017

Nejenom ona občas slýchá podobné komplimenty, i když je jasné, že v klubu tenhle úspěch jen těžko zahojí pohárové strádání slavného sparťanského mužstva.

„Mě to samozřejmě moc mrzí jako sparťana, že se kluci neprobojovali. Doufám ale, že příští rok jim to vyjde,“ věří další hráčka Letenských Lucie Martínková.

„Fanoušci jsou vtipní. Říkají, že budou dělat výjezdy aspoň s holkami. Musíme si užívat tenhle moment, protože jsme se dostaly mezi 16 nejlepších týmů Evropy,“ dodává Martínková.

Co by za možnost vyslovit se vší vážností něco takového dali mužští kolegové Martínkové a dalších hráček, které drží alespoň takhle Spartu mezi elitou.