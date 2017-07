Spartě hrozí neúspěch. Dohnat dvougólovou ztrátu musí i bez zraněných hráčů

Dva zápasy, žádné vítězství a jeden vstřelený gól, navíc z penalty. To je zatím vizitka fotbalistů Sparty v nové sezoně. A času na zlepšení není mnoho, už ve čtvrtek čeká Pražany odveta 3. předkola Evropské ligy proti Crvené Zvezdě Bělehrad a v pondělí ligový zápas proti Mladé Boleslavi. Praha 17:01 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty v čele s Davidem Lafatou | Zdroj: ČTK

Fotbalová sezona je teprve na úplném začátku, Spartě už ale teď reálně hrozí, že bude neúspěšná. Ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy proti Crvené Zvezdě Bělehrad bude dohánět dvougólovou ztrátu.

„Bude to o to smutnější a horší, kdyby kluci nepostoupili, tak ten rok je ztracený. A svým je způsobem mínusový. S takovým kádrem hrát jenom ligu a Český pohár, to si myslím, že je velký přepych,“ obává se bývalý fotbalista Sparty Tomáš Řepka.

Angažování deseti nových posil si vybírá svoji daň - letenští zatím působí na hřišti nesehraně. A trápí je, stejně jako loni, četná zranění.

„Je těžké to komentovat. Zatím jsme v každém zápase ztratili jednoho hráče - Vatajelu, Vukadinovič, Vácha, Kadlec, Šural a teď Kaya. Není to výmluva, ale chybí nám devět hráčů a to je špatné,“ vypočítával zraněné hráče po zápase s Bohemians trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Návrat Rosického

Potěšit ho mohl alespoň dobrý výkon Izraelce Ben Chaima a také návrat Tomáše Rosického. Ten se za bouřlivé podpory fanoušků objevil na hřišti v soutěžním utkání po jedenácti měsících.

„Bylo to nádherné přivítání, emotivní. Lidi si za to ode mě zaslouží poděkování, jak mě přivítali zpátky. Samozřejmě mohl to pro nás být nádherný večer, ale to finále je tím zkažené. Nutno říct, že Bohemka si bod asi zasloužila, protože hrála dobře, a my jsme si o to vyrovnání koledovali,“ prohlásil Tomáš Rosický.

Jestli ve čtvrtečním utkání proti Bělehradu nastoupí v základu, zatím není jisté. Co ale jisté je, že pokud Sparta nepostoupí, budou on, trenér Stramaccioni i ostatní hráči Sparty ve velkých problémech.