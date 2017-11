Spartě pomohly prodeje, fotbalový klub je poprvé v éře Daniela Křetínského v zisku

Sparta zveřejnila výsledky svého hospodaření v pozvánce na valnou hromadu na klubovém webu.

V éře současného majitele Daniela Křetínského od roku 2004 skončila Sparta v zisku teprve podruhé. Poprvé se to Letenským povedlo hned v prvním ročníku pod nynějším vlastníkem, tehdy klub podle serveru vydělal 31,8 milionu korun. Od té doby až do minulé sezony hospodařila Sparta v záporných číslech.

Letenští v minulé sezoně, kterou zakončili na třetím místě prvoligové tabulky, měli majetek 1,16 miliardy korun. Tržby dosáhly 974 milionů korun a vlastní kapitán činil 323,6 milionu korun.

Spartě ke kladnému hospodaření pomohl postup do jarní fáze Evropské ligy a prodej některých klíčových hráčů. Záložník Bořek Dočkal odešel do Číny, útočník Patrik Schick do Sampdorie Janov a záložník Ladislav Krejčí do Boloni.