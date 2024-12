Spartě by se hodili nějací dravci, kteří okysličí vzduch v šatně. Slavia má solidní náskok, hodnotí Horváth

Skončila podzimní část fotbalové Chance ligy. Na začátku víc než měsíční přestávky jsou v nejlepší náladě fanoušci i fotbalisti Slavie Praha, kteří pořadí nejvyšší soutěže vedou o sedm bodů před Plzní. „Myslím si, že tenhle podzim je historicky nejúspěšnější ze všech podzimů, byť se samozřejmě hrálo nejvíc kol,“ vysvětluje pětinásobný ligový šampion a fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 12:04 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavie má solidní náskok před Plzní a samozřejmě ještě lepší před Spartou, popisuje Pavel Horváth (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Slavia v neděli nestačila na Teplice, jinak ale ligovým podzimem prošla bez další porážky. Jak blízko jsou sešívaní titulu?

Jsou jednoznačně nejblíž. Myslím si, že tenhle podzim je historicky nejúspěšnější ze všech podzimů, byť se samozřejmě hrálo nejvíc kol. Slavia to ale projela – až na včerejší zápas s Teplicemi – jak se říká, jako nůž máslem. Má velmi solidní náskok před Plzní a samozřejmě ještě lepší před Spartou.

Sparta je jako obhájce prvenství až třetí, na Slavii ztrácí celkem třináct bodů. Co by měla Sparta před zimu zlepšit?

Spekulovalo se o tom, že bude výměna trenéra. To včera (sportovní ředitel) Tomáš Rosický ve svém rozhovoru vyvrátil, takže zbývá posílit kádr. Myslím, že na pár místech by se určitě Spartě hodili nějací dravci, kteří trochu okysličí vzduch v šatně. Řekl bych, že mužstvo teď ke konci podzimu vypadalo malinko unaveně a je potřeba to proluftovat.

Když na lavičce Sparty podle sportovního ředitele Rosického dál zůstane dánský trenér Lars Friis, je to správné rozhodnutí?

To ukáže čas. Ztráta v lize přišla v průběhu posledních dvou měsíců. Je to velký fofr, protože zápasy jdou rychle po sobě. Těžko se na to reaguje, když má mužstvo takovýto pokles formy.

Určitě jednou z variant prostě trenér je, ale není na to čas. Ani zimní přestávka není tak dlouhá jako obvykle. Sparta se rozhodla takhle a budou to muset zvládnout s hráči.

Poslední v tabulce jsou České Budějovice, které v devatenácti zápasech získaly jen tři body. Jsou tedy Jihočeši nejhorším týmem v historii české ligy?

To si netroufnu říct, bylo by to až kruté vůči hráčům. Myslím si, že ti kluci dělají všechno, co můžou. Bohužel rozpoložení a kvalita tam v tuhle chvíli jsou prostě špatné a výsledky tomu odpovídají.

Kromě zmíněných celků, tedy Slavie, Sparty a Českých Budějovic, které týmy vás na podzim nejvíc překvapily, ať už příjemně, nebo nepříjemně?

Budu příjemnější, myslím si, že Olomouc a Karviná jsou velmi dobře postavené a předvádějí skvělé fotbalové výkony. Obě mužstva mají nové mladé trenéry a je to na nich vidět. Jsou úspěšní i výsledkově, což je velmi důležité.

Rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku. Na Radiožurnálu Sport navíc najdete pondělní díl pořadu Desítka Pavla Horvátha, kde fotbalový expert a pětinásobný ligový šampion podrobně rozebírá konec podzimní části ligy.