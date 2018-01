Spartu a Slavii čeká místo titulu boj o druhé místo. Že by to v kabině nefungovalo, jsou kraviny, říká Bičík

Jedni po nevýrazném podzimu trenéra odvolali, druzí ho podrželi. I když přišly drahé zahraniční posily, první polovina fotbalové sezony se nepovedla ani pražské Slavii, ani Spartě. Bývalí i současní zástupci obou nejslavnějších českých klubů proto věří, že rok 2018 bude úspěšnější. Praha 11:00 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový zápas Sparty proti Slavii. Zleva Ondřej Zahustel ze Sparty a Mick Van Buren ze Slavie. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Slavia je velký klub a má velké cíle. Podzim asi nebyl úplně optimální. Asi proto to odvolání přišlo,“ myslí si Jaroslav Šilhavý.

V minulé sezoně sice dovedl jako trenér Slavii k titulu, ale před Vánocemi ho vedení klubu kvůli nevýrazným výsledkům odvolalo.

„Udělali jsme titul, to bylo skvělé. Teď se to trošku výsledkově zhoršilo. Přišla spousta nových hráčů, tak si to muselo sednout. Chvíli to trvalo a mezitím nám utekla Plzeň.“

V létě mohutně posilovala také Sparta a teď je na tom v tabulce ještě hůř než druhá Slavia, na vedoucí Plzeň ztrácí z pátého místa osmnáct bodů. Andrea Stramaccioni však na rozdíl od Šilhavého svou pozici uhájil.

„Nastává tam převrat, nějaké větší změny. Musí si to sednout. Všichni si přejeme, aby se to povedlo co nejdřív. A aby Sparta zase byla výkladní skříní českého fotbalu,“ poznamenal bývalý sparťanský kapitán Marek Matějovský.

Většími změnami myslel angažování zahraničních trenérů a hráčů. Což zatím k úspěchu nevedlo, ale že by si Češi a cizinci v kabině nerozuměli, důrazně odmítá současný sparťanský gólman David Bičík.

„Četl jsem nesmysly, že to nefunguje. To jsou kraviny, nevím, kdo to vypouští. Normálně se všichni v kabině bavíme. Jasně, dělají se někdy skupinky, ale tak to bylo, i když jsem byl v zahraničí. Ale bavíme se všichni a tyhle fámy jsou zbytečný,“ odmítá pomluvy Bičík.

Vyhlídky na příští sezónu

Přesto i ve Spartě novinky nastaly. Novým sportovním ředitelem se stal Zdeněk Ščasný.

„Má zkušenost ze Sparty jako trenér. Byl tam několikrát. Mohl by ten zahraniční ansámbl usměrnit správným směrem,“ přemítá bývalý sparťanský brankář Jaromír Blažek.

Sparta a Slavia budou na jaře bojovat nejspíš jen o druhé místo, které zaručuje účast v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů. Slavii už povede nový kouč Jindřich Trpišovský. Někdejší reprezentant Ivo Ulich však prostor k výraznému zlepšení nevidí a ztrátu na první místo připisuje spíš k extrémně vydařenému podzimu Plzně.

„Jsem zvědavý, jak se Slavia bude profilovat. Nevím, jak to chtějí na jaře výrazně zlepšit. Asi to bude až na další sezony. Kdyby tady zůstal trenér Šilhavý, tak by jaro bylo stejné, jako když tady bude trenér Trpišovský,“ myslí si Ulich

Sparta a Slavia tento týden zahájí zimní přípravu. Jarní část ligové sezony začne v polovině února.