Sportovní kluby kvůli kapacitním omezením zastavily prodej vstupenek, extralize hrozí přerušení

Od páteční 18. hodiny platí vládní opatření, které na sportovních akcích zakazuje účast vyšší než 1000 osob. Omezení postihne například už páteční zápasy hokejové extraligy či víkendová utkání fotbalové ligy. Kluby se tak v rychlosti musely připravit na nové podmínky prodeje vstupenek. Šéf hokejové extraligy Josef Řezníček připustil, že některé kluby budou chtít z ekonomických důvodů soutěž přerušit.

Situaci s nejnovějšími opatření řešili ve čtvrtek dlouho do noci i vrcholní představitelé klubů hokejové extraligy. Blízká budoucnost soutěže stojí především na otázce financí, protože omezení kapacity je zásadní ranou do ekonomické situace klubů.

Šéf hokejové extraligy Josef Řezníček připustil, že by se česká nejvyšší hokejová soutěž mohla dokonce přerušit. „Nelze to vyloučit, ale za sebe to nemohu říct. Je to finanční záležitost klubů, budeme s nimi mluvit a ptát se na to. Obávám se, že tam budou nějaké názory soutěž přerušit, ale myslím, že většina bude chtít hrát dál,“ řekl pro Radiožurnál.

Opatření vejdou v platnost již v pátek v 18.00. Některá utkání extraligy ale začínají už v 17.30, což by znamenalo, že určitou část zápasů by mohla být kapacita neomezená. Například klub HC Energie Karlovy Vary informoval své fanoušky, že páteční zápas proti Mladé Boleslavi proběhne v běžném režimu.

Nová nařízení ovlivní i pořádání hokejového utkání pod širým nebem, které má proběhnout ve Špindlerově Mlýně v druhém prosincovém týdni. Na programu D+D Real Winter Hockey Games jsou dva extraligové zápasy, utkání juniorských týmů, ženského hokeje, první ligy, parahokejistů Česka a Slovenska nebo i bývalých fotbalových reprezentantů.

Fotbalová liga bez přerušení

Do konce podzimní části fotbalové ligy zbývá odehrát čtyři kola. I to je jeden z důvodů, proč vedení nejvyšší fotbalové soutěže o přerušení vůbec neuvažuje, naopak se zaměří na jiné věci spojené s omezenou kapacitou na stadionech, jak Radiožurnálu potvrdil šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

„Předpokládám, že bude následovat debata o možnosti získání nějakých kompenzací za výpadky příjmů. Na to se v současné době zaměříme,“ řekl Svoboda.

Většina klubů už pozastavila volný prodej lístků na víkendová utkání. Viktoria Plzeň fanouškům sdělila, že na sobotní zápas s Bohemians se s klasickou či permanentní vstupenkou nedostanou, musí si pořídit speciální. Tu se mohou pokusit získat skrze rezervační server. Sektory hostujících fanoušků zůstanou na všech ligových stadionech zavřené, na stadionech bude rovněž zákaz podávání alkoholických nápojů.

„FC Viktoria Plzeň žádá fanoušky o pochopení vzniklé situace, která nás velmi mrzí, nicméně respektujeme aktuální stav. Ochrana zdraví nejen fanoušků, ale všech občanů je pro nás naprostou prioritou,“ sděluje klub na svých webových stránkách.

Další kluby, které mají více než 1000 držitelů permanentních vstupenek, svůj postup dosud nezveřejnili. Baník Ostrava hraje o víkendu cestuje do Zlína, Slavia a Sparta ale mají v neděli hrát na svých stadionech. Zda se na ně dostanou fanoušci, není zatím jisté.