‚Spousta hráčů ani nezná vítězný pokřik.‘ České Budějovice slaví výhru po roce a čtvrt, porazily Žižkov
Fotbalisté českobudějovického Dynama zvítězili v ligovém utkání po roce a čtvrt. Tři body získali v šestém kole Chance Národní ligy, když v Praze porazili 1:0 Viktorii Žižkov. U vítězství v baráži z května loňského roku byli z aktuálního kádru pouze Michal Hubínek a současný kapitán Jihočechů Jiří Skalák, kterého výhra dojala k slzám.
„Nedokážete si to představit. Jsem úplně naměkko, nemůžu mluvit. Jsem hrozně rád, že jsme to po tak dlouhé době zvládli, protože ta série byla fakt dlouhá. Po tom všem, čím si klub prošel, doufám, že nám to pomůže,“ neskrýval dojetí po výhře nad Viktorií Žižkov kapitán Dynama.
Poslechněte si emotivního Jiřího Skaláka po výhře fotbalistů Českých Budějovic na půdě Žižkova
Skalák byl jedním ze dvou fotbalistů Českých Budějovic, který byl na hřišti i v květnu roku 2024, kdy Jihočeši porazili v baráži Táborsko.
„Spousta kluků je v klubu přes rok a neví, jaký máme pokřik. Musíme si zařvat. Je to strašná úleva. Tenkrát, když jsme to zvládli s Táborskem, to bylo podobné, ale teď je to ještě hezčí,“ připomněl loňský duel Skalák.
A ačkoli se českobudějovický kapitán těšil, že si po zápase v kabině zakřičí, nebyl si jistý, jaký vítězný pokřik vlastně bude znít.
„Kustod, který dřív pokřik řval, už tu není. Teď je tu David Tomášek a uvidíme, co vymyslí. Sám se na to těším. Podle mě to bude blázinec. Doufám, že jsme to tímhle vítězstvím zlomili a budeme odteď řvát častěji,“ říkal Skalák po zápase.
České Budějovice získaly první tři body do tabulky až v šestém kole Chance národní ligy. V právě probíhajícím ročníku zapsalo Dynamo před sobotním utkáním tři prohry a dvě remízy.
Bod bralo ze zápasu s rezervou ostravského Baníku a Vlašimí. Díky plnému bodovému zisku na Žižkově se Jihočeši v neúplné tabulce posunuli mimo sestupové pozice.
„Od začátku ligy jsme neodehráli špatné zápasy. Na Slavii jsme vybouchli, dostali jsme šestku, ale bylo nás o jednoho méně. Doma se Zbrojovkou jsme měli šance, zasloužili jsme si remízu. A pak s Baníkem jsme dostali gól v poslední minutě. Doma s Vlašimí jsme taky měli na tři body. Tahle výhra nám musí dodat sebevědomí, doufám, že odteď budeme zápasy zvládat,“ řekl kapitán Dynama.