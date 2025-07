Správně zvolený tým. Myslím, že dostane šanci hrát, říká Horváth o přestupu Vitíka do italské Boloni

Po nedělním oficiálním představení Martina Vitíka jako nové posily italské Boloni se spustila vlna reakcí nejen na sociálních sítích. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth si myslí, že reprezentační obránce zvolil správný tým. Zástupci italského celku se ještě před uskutečněním přestupu spojili s Ladislavem Krejčím starším, který v Boloni v minulosti také působil. Na co bývalého sparťana a současného hráče Teplic se ptali? Video Praha 16:02 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Vitík vyměnil sparťanské rudé barvy za italskou Boloňu | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Italský klub oznámení Vitíkova příchodu věnoval na twitteru i facebooku několik příspěvků. Reakce se ale na obou sítích liší. Na twitteru se komentáře změnily v přestřelku mezi fanoušky Sparty a Slavie. Slávisté se Boloni vysmívají, koho to přivedli. Sparťané naopak Vitíka hájí s tím, že Boloňa nakoupila dobře.

Na facebooku jsou v komentářích převážně spokojení italští fanoušci a jeden z nich přišel s pozměněnou latinskou frází „veni, Vitík, vici“ (originálně to je „veni, vidi, vici“ a tato slova měl jako první pronést Julius César po vítězství v bitvě u Zely. V překladu znamenají „přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“).

Martin Vitík je už druhým odchovancem Sparty, který přestoupil do Boloni. První byl v roce 2016 Ladislav Krejčí starší, který v současnosti hraje za Teplice. Z italského klubu se s levonohým záložníkem spojili a Radiožurnálu Sport přiznal, že se mu při vznikajícím přestupu z italského klubu ozvalo několik lidí. Zná se totiž s fyzioterapeuty nebo třeba s týmovým manažerem.

„Pár z nich se se mnou spojilo a ptalo se na Viťase. Ani ne na to, jaký je fotbalista, protože to mají nasledované, ale všechny kluby hlavně zajímá, jaký je hráč charakterově. Protože to se samozřejmě nikde vykoukat nedá. To chce od někoho zjistit nebo slyšet, jak se hráč chová, jakou má povahu,“ popsal Krejčí.

Na Vitíkův přestup do Boloni zareagoval i bývalý reprezentant a nynější expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

„Myslím, že je to správně zvolené mužstvo, není to úplně ten top italský tým. Myslím, že tam dostane šanci hrát, a když ji chytí za pačesy, můžeme mít kluka, který bude hrát velmi dobrou soutěž a bude v ní také mít velmi dobrou roli,“ řekl Horváth.

✍️ ODCHOD | Po osmi letech Spartu opouští Martin Vitík. Dvaadvacetiletý obránce přestupuje do Bologni, kde si vyzkouší své první zahraniční angažmá



Viťas, držíme palce. Ať se ti v Itálii daří! ✊ #acsparta



➡️ https://t.co/Y3Rdkhv2Ba pic.twitter.com/nd7DrnLZlQ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 6, 2025