Stačilo doklepnout do brány, řekl Kuchta po výhře nad Galatasarayem 4:1. Gól věnoval novorozené dceři

Fotbalisté Sparty jsou v osmifinále Evropské ligy. V domácí odvetě porazili Galatasaray Istanbul 4:1, což jim v součtu s úvodní prohrou 2:3 v Turecku stačilo na postup. Hosté dohrávali od 70. minuty bez vyloučeného Ajhana a v oslabení třikrát inkasovali. Poslední gól Pražanů dal v závěru na vyprodané Letné útočník Jan Kuchta. Praha 7:37 23. února 2024

V šesté minutě nastavení sparťané vedli o dva góly a fanoušci na tribunách už vyhlíželi postupové oslavy. Zaplněná Letná se ale nakonec radovala ještě jednou, když Pražané úspěšně zakončili další rychlý brejk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Sparty v Evropské lize porazili Galatasaray Istanbul 4:1 a postupují tak do osmifinále

Trefou do sítě Galatasaraye Jan Kuchta korunoval úspěšný týden. Reprezentační útočník totiž v úterý na sociálních sítích oznámil, že po narození dcery Emilly se stal dvojnásobným otcem.

„Věnuji to manželce a dceři. Každý den po porodu jsem s nimi strávil a i před zápasem jsem u nich byl. Jsem rád, že se to splnilo, že mi (Qazim) Laci přihrál před prázdnou bránu a mně jenom stačilo doklepnout míč do brány. Jsem rád, že jim ho můžu věnovat,“ těšilo spokojeného Kuchtu, který v důležitém duelu patřil znovu k nejlepším sparťanům.

Celý zápas sváděl řadu soubojů s obránci soupeře, které trápil i neúnavnými náběhy. V závěru utkání tak už mnoho sil v zásobě neměl.

„Ano, (Kuchta) vypadal unaveně. Měl za sebou náročný, ale šťastný týden. Samozřejmě byl plný emocí, ale zůstal soustředěný a o tom fotbal je. Zůstat koncentrovaný, když před sebou máte zápas. Jsem šťastný za něj i jeho rodinu, že všechno jde tak, jak má,“ řekl trenér Sparty Brian Priske.

Soupeře pro osmifinále Evropské ligy se Letenští, stejně jako slávisté, dozvědí v pátek po poledni. Úřadujícím šampionům české nejvyšší soutěže los může přisoudit třeba Liverpool, West Ham nebo Leverkusen. Po 13.00 soupeře pro osmifinále Evropské konferenční ligy pozná taky plzeňská Viktoria.

„Já se nechám překvapit. Před tímhle losem jsem si přál Galatasaray, což se mi splnilo. Teď to nechám na osudí, protože tam už si nevybereme. Doufám, že zase dostaneme do Prahy kvalitní jména,“ dodává útočník Sparty Kuchta.