‚Stadion Juliska si ligu zaslouží.‘ Výkonného ředitele Mejzra těší postup fotbalové Dukly do nejvyšší soutěže

Je to tradiční a úspěšný fotbalový klub, posledních pět let ale hrál ve druhé lize. Teď se pražská Dukla mezi ty nejlepší vrací. Rozhodlo o tom nedělní vítězství 3:2 nad Prostějovem.

„Oslavy byly krásné, šampaňské teklo proudem. Emoce jsou obrovské, to je to, proč všichni ten sport děláme. Bylo to silné, musím říct, že po pěti letech to byl opravdu silný zážitek,“ popisuje výkonný ředitel klubu Tomáš Mejzr.

Dukla získala jedenáctkrát československý ligový titul. Třikrát ovládla tehdy prestižní Americký pohár (International Soccer League), psal o tom i spisovatel Ota Pavel v knize Dukla mezi mrakodrapy. I kvůli bohaté historii Dukla patří do nejvyšší soutěže, což si myslí také expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

„Na Duklu jsem chodil odmalinka s dědou. Z té velké tribuny jsem sledoval (Ladislava) Vízka nebo (Miroslava) Gajdůška. Je to tradiční pražské mužstvo, myslím si, že má v lize svoje místo,“ shrnuje Horváth.

Změna trenéra je ve hvězdách

Dukla chce podle výkonného ředitele Mejzra posílit kádr a ideálně udržet trenéra Petra Radu. Tomu po sezoně končí smlouva. „Je to trošku ve hvězdách, ale po postupu by asi nebylo ideální měnit trenéra,“ uvažuje Mejzr.

Rada sledoval poslední utkání jen z tribuny. Odpykává si tříměsíční trest za rasistickou urážku. Pro Duklu je přitom podle Mejzra důležitou postavou. „I díky tomu, že jsme tady Petra měli, se nám podařilo přivést posily. Petr má velice dobré jméno, hráči za ním jdou. Hodně nám to pomohlo,“ popisuje trenérovu roli výkonný ředitel Dukly.

JSME ZPÁTKY!



Po pěti dlouhých sezónách se vracíme tam, kam patříme!❤️#fkdukla #duklajezpatky pic.twitter.com/A7dMSnWpkd — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) May 12, 2024

Nové stánky

O prodloužení smlouvy s bývalým reprezentačním koučem bude vedení Dukly mluvit po sezoně. V plánu je i zlepšení stadionu. Juliska prošla certifikací a klub chystá změny. „Chtěli bychom udělat něco pro naše fanoušky, už teď jsme začali přibudovávat další stánky,“ nastínil rekultivaci stadionu Mejzr.

Výkonný ředitel tak má, alespoň co se týká stadionu, jasno. „Myslím si, že Juliska si ligu určitě zaslouží,“ říká. S tím souhlasí i pětinásobný mistr nejvyšší soutěže Horváth. „Dukla má stadion na to, aby hrála první ligu. Myslím si, že složí slušný kádr,“ přikyvuje expert Radiožurnálu Sport.

O postup mezi elitu zabojují v baráži ještě druholigové celky Vyškov a Táborsko.