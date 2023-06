Sparta chce financovat výstavbu národního stadionu na Strahově. Svaz probere řešení příští rok

Fotbalové asociace bude jednat i se Spartou při řešení využití strahovského areálu. Úřadující ligový mistr nabídl, že na vlastní náklady zaplatí výstavbu nového národního stadionu. Pražský klub je připravený zaplatit za arénu přibližně čtyři miliardy korun.

„Sparta Praha na své náklady zajistí výstavbu národního fotbalového stadionu a jeho provozování, údržbu a úpravu. Pozemky, které jsou dnes ve vlastnictví FAČR, nadále zůstanou v jeho vlastnictví a my jako Sparta Praha bychom platili roční nájem za tyto pozemky,“ nabídl generální ředitel fotbalové Sparty František Čupr na valné hromadě Fotbalové asociace.

Ligový mistr by novou národní arénu chtěl postavit v místě chátrajícího strahovského stadionu Evžena Rošického.

„Česká reprezentace by hrála na tomto stadionu své zápasy, nebyl by tam monopol, aby se hrálo výhradně na tom stadionu, ale na druhou stranu by to dávalo logiku. Za každý zápas, který by tam reprezentace odehrála, by FAČR získával peníze.“

Pouze pro sport

Výstavba nového stadionu by podle Čupra vyšla asi na čtyři miliardy korun. Valná hromada Fotbalové asociace si nabídku Sparty vyslechla a pověřila výkonný výbor, aby při řešení sportovního využití strahovského areálu začal jednat i s pražským klubem.

„Máme do příští valné hromady připravit varianty řešení, buď národního fotbalového stadionu, nebo tréninkového centra, případně kombinace obou. Návrh konkrétního řešení máme předložit příští rok valné hromadě. Jestli to bude řešení Sparta, nebo jiné řešení, zatím dnes nedokážeme říct,“ říká místopředseda výkonného výboru Fotbalové asociace Jiří Šidliák. Pokračuje předseda Petr Fousek.

„Výkonný výbor se tím dva roky zabývá, nejdříve musel v prvním roce vyřešit celou řadu závazků, nefinančních i finančních. Ve druhém roce posuzoval dvanáct různých variant, jak s tím areálem nakládat a v květnu a červnu to zúžil na varianty pouze sportovního charakteru, tedy stadion nebo tréninkové centrum,“ dodal Fousek.

Strahovský stadion Evžena Rošického je aktuálně v havarijním stavu a od letoška už není využíván. Ještě vloni ale na něm trénovala třeba reprezentace. Fotbalová asociace každoročně platí za jeho údržbu řádově miliony korun.