Urážlivé a ponižující výroky na adresu rozhodčích. Hejkal dostal jako první trenér červenou kartu

Rozhodčí Jiří Houdek napsal do zápisu o utkání, že Stanislava Hejkala vyloučil za urážlivé a ponižující výroky na adresu rozhodčích. Teplického trenéra naštvalo, že sudí v nastavení odpískal faul domácího obránce Vondráška na Petráně, a hosté tak zahrávali trestný kop. Hejkal ještě po vyloučení prudce hodil lahví o zem.

„Nechci se vyjadřovat k výkonu rozhodčích, protože tohle je stát ve státě. Rozčílila mě situace z 92. minuty, trestný kop. To byl prostě dárek, kvůli kterému jsme mohli prohrát. To jsou takové drobné nuance, ke kterým se nechci vyjadřovat, protože všichni víme, jak se peníze těžko vydělávají, a já je nechci nikomu zbůhdarma dávat,“ narážel teplický trenér Hejkal na to, že za vyjadřování se k výkonu rozhodčích by mohl k červené kartě platit ještě pokutu.

Žluté a červené karty pro trenéry a další členy realizačního týmu na lavičce zavedla Mezinárodní fotbalová federace FIFA od této sezóny a slibuje si od toho větší přehled pro fanoušky, protože dosud rozhodčí napomínali trenéry a funkcionáře jen slovně.

O případném dalším trestu pro teplického trenéra rozhodne disciplinární komise. „Je to stejné jako u fotbalistů, po červené kartě následuje automaticky jednozápasový trest. O dalším možném potrestání pak rozhodne disciplinární komise Ligové asociace, která zasedá ve čtvrtek,“ řekl Radiožurnálu předseda pravidlové komise fotbalové asociace Jiří Kureš.

„Po vyloučení musí trenér opustit technickou zónu a prostor hřiště. Takže nemusí do kabiny, ale musí odejít do hlediště,“ vysvětlil Kureš. V českém fotbale se karty trenérům a dalším členům na lavičce stejně jako u hráčů karty sčítají, to znamená, že za čtyři žluté karty je trest na jeden zápas.