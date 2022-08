Doufám, že to nebylo na dlouho naposledy, přeje si autor hattricku Tecl. Podle trenéra kritiku nezaslouží

Fotbalová liga má nového lídra. Do čela tabulky se prostřílela Slavia, která porazila Pardubice 7:0. Před rozhodujícím soubojem o Evropskou konferenční ligu s polským Rakowem Čenstochová nastoupila znovu v hodně pozměněné sestavě - a například častý náhradník Stanislav Tecl si o místo pro čtvrteční pohárové utkání řekl třemi góly. Praha 12:28 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Tecl | Zdroj: Profimedia

Má pověst fotbalisty, který šance zahazuje. Útočníkovi Stanislavu Teclovi se to sice stalo i v ligovém utkání proti Pardubicím, i tak ale dal tři góly.

Poslechněte si, jak hodnotil výkon Stanislava Tecla trenér Slavie Jindřích Trpišovský

„Proměnil jsem tak 50 procent toho, co jsem mohl, nebo měl. Zaplať pánbůh za to a jsem rád, že jsem se po dlouhé době trefil, a doufám, že to nebylo na dlouhou dobu naposledy,“ usmíval se střelec tří branek do sítě Pardubic Tecl.

„Jsem rád, že mu to tam spadlo, mohlo i vícekrát. Teď se o něm mluví dobře, protože góly dal, ale někdy převede podobný výkon, gól nedá, ale tým je úspěšný,“ říká Radiožurnálu trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský, který si na Teclovi váží i toho, že nedělá rozbroje, když nenastupuje tak často.

„Kritika na něj je někdy přehnaná. Já si pořád stojím za tím, že je to nadstandardní ligový útočník, který má spoustu bonusových faktorů,“ dodává kouč.

„Už mi není 20 let, to by bylo asi horší. Zase na druhou stranu svoji pozici v kádru znám a pro mě je důležité, abychom na konci sezony slavili titul. Cíl není, abych si tady honil triko, ale abychom na konci sezony zvedli pohár,“ doplnil jedenatřicetiletý útočník Slavie.

Tak jako se to Stanislavu Teclovi povedlo už šestkrát v kariéře. Nejaktuálnějším cílem fotbalistů Slavie je ale postup do konferenční ligy.

V její kvalifikaci zatím zkušený útočník odehrál jedinou minutu, teď je ale i podle trenéra Trpišovského možné, že se do sestavy pro rozhodující utkání s Rakowem dostane.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 22. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 4 3 0 1 14:4 9 2. Sparta 4 3 0 1 8:3 9 3. Slovácko 4 2 2 0 7:5 8 4. Liberec 4 2 1 1 9:5 7 5. Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7 6. Brno 3 2 1 0 7:3 7 7. Plzeň 3 2 1 0 6:4 7 8. Č. Budějovice 4 1 2 1 5:5 5 9. Ostrava 4 1 1 2 7:9 4 10. Teplice 4 1 1 2 5:9 4 11. Hr. Králové 3 1 0 2 2:3 3 12. Olomouc 4 1 0 3 4:6 3 13. Pardubice 4 1 0 3 3:12 3 14. Jablonec 4 0 2 2 6:10 2 15. Ml. Boleslav 4 0 2 2 4:8 2 16. Zlín 4 0 2 2 4:9 2