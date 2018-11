Stejné místo, jiný gólman. Hruška byl na Fleišmanovu penaltu připravený

„Dvakrát prohrát se stejným soupeřem během čtyř dnů by příjemné určitě nebylo. Byl to zajímavý zápas, dobrá kulisa, hrál druhý se třetím, tak jsem si to užil,“ řekl po utkání na Radiožurnálu jeden z plzeňských hrdinů brankář Aleš Hruška.

O výsledku rozhodl jediný gól - krásná střela Jana Kopice ze 45. minuty, kdy obstřelil chumel hráčů a trefil přesně k levé tyči branky Baníku.

„Chtěl jsem to obstřelit takhle na zadní tyč. Kluci mi odtáhli jejich obránce, kteří se zatáhli. Otevřelo se to přede mnou, měl jsem hodně prostoru, tak jsem to zkusil. Hezký gól,“ pochválil se Kopic.

Baník ale mohl ve druhém poločase z několika šancí srovnat. Především v 55. minutě, kdy rozhodčí Proske po konzultaci s videorozhodčím nařídil pro domácí penaltu. Ale Jiří Fleišman ji na rozdíl od středečního pohárového duelu neproměnil.

„Jakmile šel rozhodčí k videu, řekl jsem si, že jestli ukáže na puntík, kopnu to stejně jako ve středu. Vůbec jsem se nedíval na gólmana, nechtěl jsem, aby na mě viděl, kam to kopnu. Koukal jsem se balon, takže jsem neviděl, jestli udělal úkrok dřív. Bohužel mi to chytil a máme 0 bodů,“ popisoval Fleišman jak se rozhodoval po pár dnech ke druhé penaltě proti stejnému soupeři. Nakonec neúspěšně.

Ve středu překonal gólmana Kozáčika, ale tentokrát proti němu stál Aleš Hruška, který si exekutora penalt Baníku nastudoval.

„Po tom, jak jí kopl ve středu, říkal jsem si, že to má natrénované. Bylo vidět, že to uklidil, kam chtěl. Tak jsem si řek, že to zkusím risknout na to stejné místo,“ prozradil plzeňský gólman.

Po dvou navazujících zápasech s Baníkem čeká ve středu v krátké době druhý zápas se stejným soupeřem i v Lize mistrů - přivítá Real Madrid.

Fortuna liga | 14. kolo 2.11. Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:3 3.11. FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň 0:1 3.11. 1.FK Příbram - 1.FC Slovácko 0:3 3.11. FK Dukla Praha - FK Jablonec 2:6 3.11. SK Sigma Olomouc - SFC Opava 2:2 3.11. FC Fastav Zlín - MFK Karviná 2:1 4.11. FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 4.11. AC Sparta Praha - SK Slavia Praha

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 4. 11. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 14 11 1 2 21:12 34 2. Slavia 13 11 0 2 32:8 33 3. Zlín 14 8 3 3 21:11 27 4. Ostrava 14 8 3 3 20:10 27 5. Jablonec 14 8 2 4 30:13 26 6. Sparta 13 8 2 3 23:9 26 7. Liberec 13 4 5 4 13:13 17 8. Ml. Boleslav 13 5 2 6 28:29 17 9. Bohemians 1905 14 4 4 6 15:20 16 10. Teplice 14 4 3 7 17:23 15 11. Opava 14 4 2 8 18:22 14 12. Olomouc 14 4 2 8 16:26 14 13. Příbram 14 4 2 8 18:36 14 14. Slovácko 14 4 0 10 15:28 12 15. Karviná 14 3 2 9 18:27 11 16. Dukla Praha 14 3 1 10 13:31 10