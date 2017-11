Stramaccioni přesunul Lafatu mezi náhradníky. Musíme hledat útočníka pro budoucnost, řekl kouč

Sparťanští fanoušci nadšeně vítali Davida Lafatu, když se deset minut před koncem zápasu proti Jihlavě dostal na hřiště. Už předtím vyvolávali jeho jméno a přáli by si, aby autor 203 ligových gólů dostával víc prostoru. „Davida Lafatu miluje každý. Do zápasu s Plzní hrál kromě poháru všechny zápasy. Ani on tady ale nebude navždycky,“ obhajoval na tiskové konferenci své rozhodnutí trenér Stramaccioni.

„Mluvil jsem s ním a říkal mu, že nám pořád může být hodně užitečný. Na druhou stranu se možná jedná o jeho poslední sezonu ve Spartě, takže musíme hledat útočníka pro budoucnost,“ popsal Stramaccioni, co ve společném rozhovoru zkušenému útočníkovi říkal.

Vítězství nad Jihlavou 1:0 nakonec zařídil Václav Kadlec, který se po svalovém zranění hned dostal do základní sestavy, a to dokonce coby kapitán. Nastoupil ale jako pravé křídlo, protože místo na hrotu útoku si v posledních týdnech vybojoval Josef Šural. Ten dal v předchozích pěti soutěžních zápasech šest gólů.

„Asi teď budu nastupovat častěji zprava. Se Šuralem si ale dokážeme vyhovět,“ říkal Radiožurnálu autor jediné branky pátečního duelu fotbalové ligy. Po zápase ho chválil i italský kouč Stramaccioni. „Hrál dobře, přitom ho při gólu zranil brankář. Má na noze tři stehy, ale na hřišti chtěl zůstat,“ popisoval.

Právě na Kadlece a Šurala teď Sparta v útoku sází, takže Lafata musí na svou šanci čekat mezi náhradníky. Navíc je na soupisce ještě rakouský útočník Janko.