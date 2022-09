Střelec Lipták se už nyní připravuje na olympiádu. Vybírá si závody a mapuje pařížskou střelnici

Nedávný triumf na evropském šampionátu neznamenal pro střelce Jiřího Liptáka jen zlatou medaili, ale taky účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. To závodník brněnské Komety oficiálně získal pro Českou republiku, pokud ale nepřijde zranění nebo absolutní ztráta formy, je toto místo určené pro něj. Už teď tak může Lipták přemýšlet o tom, jak si zařídit program tak, aby v Paříži obhájil zlato z olympijských her v Tokiu. Brno 16:08 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lipták. | Zdroj: Profimedia

„Pro střelce je lepší, když o tom ví delší dobu dopředu. Už ví, jaký závod může vynechat, nebo na jaký naopak jet, protože tam bude hodně dobrých střelců. Nepojedu na nějaký Světový pohár do Peru, který vezme hodně energie a raději si půjdu zastřílet někde tady v okolí,“ vysvětluje sportovní střelec Jiří Lipták výhodu jistoty účasti na olympijských hrách.

Už dva roky dopředu si může skládat program tak, aby měl ideální formu právě při závodě pod pěti kruhy.

Díky titulu evropského šampiona už nepotřebuje sbírat žádné body do žebříčku. Může si tak třeba vybírat ty závody, které hostí střelnice co nejpodobnější té, na které bude v Paříži obhajovat olympijské zlato.

„Mapujeme, jak střelnice vypadá a jaké má vrhačky. Na světě jsou asi tři velcí výrobci vrhacích zařízení. Některá vrhačka má menší rameno a je rychlejší, některá ho má delší a terč má lepší rotaci,“ vysvětluje Lipták, že i znalost vrhacího zařízení může hrát v těsném olympijském závodě roli.

Vrhací zařízení Lidově vrhačka, anglicky „trap“, je zařízení, které vypouští terče. Jeho základ tvoří rám z kovu s pohyblivým ramenem natahovaným přes pružinu. Díky volitelné síle odpružení zajišťuje terči rotaci, která pomáhá udržet stabilitu dráhy jeho letu. Maximální dolet je téměř 130 metrů.

Očekává, že v Paříži budou terče vrhat do vzduchu stroje francouzské značky. Ty na brněnské střelnici nejsou, daleko kvůli nim ale taky jezdit nemusí. „Jezdil jsem na ně trénovat do Leobendorfu. Je to u Vídně, takže kousek.“

Že budou v Paříži francouzské vrhačky není podle Liptáka ani dobrá ani špatná zpráva. Žádné oblíbené stroje nemá.

„Dá se připravit a zvyknout na všechno. Už jsem střílel na všech třech a na všech se mi podařilo získat medaili. Spíš je to dobré vědět, abych se na to mohl připravit,“ myslí si Lipták.

Přípravy na olympijské hry teď ale půjdou chvíli stranou. V chorvatském Osijeku začíná příští týden světový šampionát a právě titul mistra světa Jiřímu Liptákovi jako poslední v jeho sbírce chybí. Disciplína trap bude na programu od pondělí 26. září.