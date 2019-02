Došlo k nedorozumění, vysvětloval po zápase kouč Chelsea Sarri situaci s brankářem Arrizabalagou

O fotbalové Chelsea se v poslední době v Anglii hodně mluví. Jistou pozici totiž nemá po špatných výsledcích trenér Maurizio Sarri. Fakt, že situace mezi koučem a hráči nemusí být úplně nejlepší, naznačilo i finále ligového poháru. V něm londýnský klub prohrál s Manchesterem City po penaltách. Nejvíc ale zaujal moment z konce prodloužení. Sarri měl připravené střídání ošetřovaného gólmana. Kepa Arrizabalaga ale nechtěl odejít. Praha 17:40 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Kepa Arrizabalaga během finále anglického ligového poháru mezi Chelsea a Manchesterem City, kdy v prodloužení odmítl střídat. | Foto: Nigel French | Zdroj: ČTK/PA

„Odmítá odejít, neobvyklé,“ divili se nejen komentátoři televize Sky Sports.

A groteska pokračovala. Nakonec Kepa Arrizabalaga zůstal na hřišti a trenér Maurizio Sarri vztekle hodil lahví a odcházel pryč ze střídačky.

Italský kouč Cheslea se ale vrátil na své místo a po utkání řekl, že došlo k nedorozumění a Arrizabalagu trestat zpětně nebude. Sarri vysvětloval, že myslel, že je gólman zraněný a nemůže vůbec pokračovat. Zvenku to ale vypadá na diplomatické vysvětlení zvláštní situace, která překvapila i bývalého českého reprezentačního brankáře Jana Stejskala.

„Zaskočilo mě to, protože jsem taky přemýšlel, jak by se měl trenér zachovat, když tohle hráč neudělá. Toto udělal brankář, ale když bude chtít trenér vystřídat v průběhu zápasu jiného hráče, a ten mu řekne, že nikam nejde, tak jak si s tím poradí,“ nadhodil někdejší gólman Queens Park Rangers zajímavou otázku. Podobná situace je ve velkém profesionálním fotbale neobvyklá, ale výjimečně se stane.

„Já tohle rád nemám. Několikrát jsem to zažil a víceméně to pak bylo na osobním pohovoru s tím hráčem, který uznal, že udělal chybu. Bohužel emoce doprovázejí nás všechny ať v negativním, či v pozitivním slova smyslu,“ říká František Straka, který patří k emotivnějším trenérům.

Zmíněný incident neviděl, ale zaujala ho teď diskuze v německém televizním pořadu Doppelpass, kde se mluvilo o problému s fotbalisty, kteří kritizují svoje trenéry přes sociální sítě.

„Ať už je to prezident, víceprezident, manažer klubu, sportovní ředitel, tak záleží na tom, kdo má jaké kompetence zasáhnout v pravý čas a říct ‚hele kamaráde, ty se starej o jednu věc, a to je hra. Podávej nejlepší výkony za klub, a jestliže se stane, že trenér rozhodne o tom, že půjdeš z placu, tak půjdeš z placu a vůbec to neřeš,‘“ má jasno trenér František Straka, jak by se měly řešit podobné kontroverze.