Radši jedou na dovolenou, než aby reprezentovali, mrzelo končícího trenéra Lvíčat Suchopárka

Spíš než dojemné vzpomínky kritika. Fotbalový trenér Jan Suchopárek zakončil své působení u české reprezentace do 21 let vítězně, když jeho svěřenci porazili Slovinsko v posledním utkání skupiny mistrovství Evropy. Po konci na turnaji i svého angažmá u národního týmu si ale postěžoval na ty, kteří místo reprezentování jezdí na dovolenou. Dunajská Streda 9:00 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Suchopárek | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let se rozloučili s mistrovstvím Evropy na Slovensku vítězně, když porazili Slovinsko 2:0. Pro většinu kádru to byl závěrečný duel v této kategorii a derniéru zažil taky kouč Jan Suchopárek.

Po konci šampionátu i angažmá u mládežnických národních týmů si stěžoval na to, že se mu nejmenovaní hráči omlouvali ze srazů i turnajů kvůli dovoleným.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si poslední rozhovor s Janem Suchopárkem jako trenérem U21

„Za mě je to hanba,“ rozčiloval se trenér Jan Suchopárek. Konkrétní teď už bývalý kouč české jednadvacítky nebyl. Omluvenky kvůli dovoleným ale nedostával jen na letošní mistrovství Evropy na Slovensku.

„Nebylo to jenom teď. Za těch devět let, co se pohybuju u týmu, jsem tohle zažil vícekrát. Byli to i třeba kempy, které trvají čtyři dny. Hráči znali předem program, ale řekli mi, že mají letenku a nejedou. Dneska je jiná doba, je to na hráčích. My nemáme páky, abychom je zlákali. Přes koleno je lámat nebudeme,“ doplňuje zklamaně Suchopárek.

To, že někteří hráči nechtěli reprezentovat, vnímal i útočník Václav Sejk - zejména od té chvíle, co z něj Suchopárek udělal kapitána národního týmu do jednadvaceti let.

„Od chvíle, kdy jsme začali vyhrávat a šli cestou za postupem, tak se tým změnil. Všichni jsme drželi pospolu a ty akce jsme spolu absolvovali. Takže se to zlepšilo. Ale ano, jak říkal trenér, na začátku bylo několik kluků spíš uražených, že tady musí být, než aby byli rádi, že musí reprezentovat,“ potvrzuje trenérova slova Sejk, jeden ze střelců gólů v závěrečném zápase se Slovinskem.

Tak přece jen! ⚽️ Daniel Fila a Václav Sejk 🦁 v posledním českém zápase evropského šampionátu obstarali výhru nad Slovinskem 🫡 a turnaji dají vale alespoň s jedním splněným cílem. ✅ pic.twitter.com/pzUGAj3MBv — ČT sport (@sportCT) June 18, 2025

Ti, co neodmítli, zažili pod koučem Janem Suchopárkem minimálně jeden postup na mistrovství Evropy. Suchopárek dovedl českou jednadvacítku na dva finálové turnaje, ani jednou s ní ale nepostoupil ze skupiny. Kde a jestli vůbec bude 55 rodák z Kladna s trénováním pokračovat, zatím není jasné. Teď si vezme pár dní volna.

„Těším se na pusu od manželky, oblíznutí psa a v sobotu se půjdu podívat na Tour de France, tak se půjdu podívat. Zazpívám si, zatancuju a dám si pivo. Na to se těším,“ ukončil už na příjemnější notu končící reprezentační trenér.

Čeští fotbalisté do 21 let porazili Slovinsko 2:0 a ve skupině mistrovství Evropy na Slovensku skončili třetí za prvním Německem a druhou Anglií. V další kvalifikaci už povede českou jednadvacítku Michal Bílek. Hráči narození v roce 2004 a mladší se v ní utkají s Portugalskem, Bulharskem, Skotskem, Ázerbájdžánem a Gibraltarem.