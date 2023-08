Hattrick na svém oblíbeném hřišti. Plzeňský Šulc potrénoval a hodil špatnou produktivitu za hlavu

„Spalovač Šulc“, volaly webové titulky ještě před rokem o fotbalistovi Pavlu Šulcovi. Minulý týden ale zastihl záložníka plzeňské Viktorie ve skvělé formě. Nejprve se dvaadvacetiletý odchovanec Západočechů gólem a dvěma asistencemi podepsal pod výhru 4:0 v úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy nad maltskou Gżirou, aby v nejvyšší domácí soutěži setnul České Budějovice na jejich hřišti hattrickem. České Budějovice 7:29 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Když si Pavel Šulc stavěl v 92. minutě míč na značku pokutového kopu, už měl v zádech několik parádních akcí, ze kterých vykouzlil dva góly. Ten úvodní po přiťuknutí parťáka z útoku Rafiua Durosinmiho, druhý pak hlavičkou, a to přestože Šulc měří jen 177 centimetrů. I proto si malý velký muž zápasu na pokutový kop věřil.

„Už kluci na mě křičeli, ať si ji vezmu. Já jsem takhle penaltu v životě ještě nekopal, ale věděl jsem, že je skoro 90. minuta, tak to bylo bez nervů. Říkal jsem si, že když ji nedám, tak sice nedám hattrick, ale vítězství si už odvezeme,“ řekl klubové televizi Šulc, který si z utkání odvezl i jeden suvenýr.

„Vždy jsem si přál odvézt z utkání balon, dát tři góly. Jsem za to strašně šťastný. Hráli jsme tu i kvalifikaci reprezentace do 21 let, odehrál jsem tu strašně moc zápasů. Mám to tady rád,“ usmíval se Šulc, který má na České Budějovice dobré vzpomínky.

Jako teprve devatenáctiletý se na jihu Čech při hostování ukazoval kvalitními výkony, které ho později vynesly do A-týmu Plzně. Po dvou sezonách ale jako půjčený hráč znovu ze západních Čech odešel, tentokrát do Jablonce. A opakoval se podobný scénář - úspěšné hostování a návrat do Plzně.

Jak povedené angažmá to bude ze Šulcovy strany tentokrát ještě hodnotit nemůžeme, našlápnuto má ale i po svém prvním ligovém hattricku slušně.

Do prvních čtyřech ligových zápasů rodák z Karlových Varů kvůli evropskému šampionátu do 21 let vůbec nezasáhl. Trenér Miroslav Koubek Šulce zapracoval až v posledních třech utkáních a měl šťastnou ruku.

„Je to všestranný hráč, velmi zdatný technicky a má výborné myšlení. Dříve se potýkal se střeleckou produktivitou, ale zdá se, že i v tomto se posunul dopředu. Trochu jsem ho potrápil, musel malinko potrénovat, ale pochopil to správně,“ řekl jednasedmdesátiletý trenér na tiskové konferenci.