Šulc podepsal smlouvu s francouzským Lyonem. Plzeň by měla dostat až 10 milionů eur

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc přestoupil z Plzně do Lyonu, kde podepsal smlouvu do roku 2029. Sedminásobný francouzský mistr to uvedl na sociální síti X. Podle médií obdrží Viktoria za čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 7,5 milionu eur (přes 184 milionů korun), i s bonusy může odstupné vyšplhat až na 10 milionů eur (více než 245 milionů korun).

