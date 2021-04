Otevřený konflikt velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie s UEFA. Dvanáct jich založilo superligu

Dvanáct fotbalových velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie oznámilo založení nezávislé superligy, jejíž členové budou mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun). Světová federace FIFA a evropská unie UEFA, jejíž Ligu mistrů tento krok ohrožuje, odtržení klubů odsoudily. Na stranu UEFA se také postavili francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson. Madrid 7:56 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídry nového projektu podle agentury Reuters jsou Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez (na snímku) se také stal prvním předsedou superligy | Zdroj: Reuters

Lídry nového projektu podle agentury Reuters jsou Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se také stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán.

Představitelé superligy uvedli, že by chtěli mít 15 takzvaných zakládajících členů, které by každou sezonu doplnilo pět kvalifikovaných klubů na celkových dvacet účastníků. Kdy by měla soutěž odstartovat, její zástupci neoznámili. V dřívějších plánech se hovořilo o ročníku 2022/23.

Připravujeme podrobnosti.