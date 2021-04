‚Nepochopitelný výkřik do tmy.‘ Superliga podle expertů podcenila přípravu a komunikaci s veřejností

Fotbalová superliga skončila ještě dřív, než začala. Soutěž pro velkokluby, o které se mluví už pár desítek let, narazila na odpor široké veřejnosti. A to nejen té fotbalové. Autoři projektu podle expertů podcenili přípravu a nezvládli představení soutěže ani komunikaci. Praha 17:05 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Manchesteru United se měli původně zúčastnit plánované superligy | Zdroj: Reuters

„Překvapilo mě, jak amatérsky byla celá věc provedená a jak byla nepřipravená. Byl to takový nepochopitelný výkřik do tmy, nemám pro to žádné vysvětlení,“ řekl Radiožurnálu k neúspěšnému projektu superligy fotbalový funkcionář Jiří Vrba, který v Evropské klubové asociaci zastupuje pražskou Slavii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Projekt fotbalové superligy neměl dlouhého trvání. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Bylo to omezené na prohlášení klubů a tiskové zprávy, takhle už se to dneska vůbec nedělá. Nebyli zapojení žádní ambasadoři a fanouškům nebylo vysvětleno, proč je projekt lepší než ten stávající,“ přidává Tadeáš Drahorád, spolumajitel marketingové agentury Go4Gold, která stojí třeba za nedávnou změnou loga fotbalové Sparty.

Tlak fanoušků na kluby, které měly hrát superligu, byl podle Vrby jednou z příčin neúspěchu projektu.

„Kdyby to kluby nevyslyšely, tak riskují obrovskou ztrátu reputace u svých fanoušků. Nedá se opomenout ani výrazná reakce některých státních institucí. Třeba ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson mluvil o tom, že je připravený změnit legislativu, aby zabránil účasti britských klubů v soutěži.“

Pérez se fotbalové superligy nevzdává. ‚Projekt je odložený, uspěje v jiné podobě,‘ věří šéf Realu Madrid Číst článek

Proti vzniku superligy se samozřejmě okamžitě postavily i soutěže v jednotlivých zemích a také Mezinárodní fotbalová federace FIFA a Evropská fotbalová unie UEFA.

„Bez účasti UEFA si vznik takové soutěže nedokážu v horizontu deseti patnácti let vůbec představit. Tenhle nevydařený pokus se stane velkým mementem, který si budou všichni hodně dlouho pamatovat,“ tvrdí Vrba.

„Já si dovedu představit nějakou elitní ligu špičkových týmů, která by fungovala paralelně s již zaběhnutými soutěžemi. Zejména pokud by byly zapojené nejen týmy z Evropy, ale i z Ameriky a Asie, kde jsou obrovské trhy, na které se už teď evropské týmy zaměřují,“ dodal Drahorád.