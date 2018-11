Fotbal možná čeká revoluce. Jedenáct evropských velkoklubů si chystá založit vlastní Superligu

„V různé formě dostávají kluby dotace od státu a otázka pak zní, jestli nemůžou být zpětně postihovány. Myslím si, že to nebude tak jednoduché,“ domnívá se právnička a předsedkyně České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová.

Odchod klubů z národních federací a soutěží nebude tedy tak snadný, jak by se možná mohlo zdát. Ještě výrazně skeptičtější je k založení Superligy bývalý anglický reprezentant Steve McManaman.

„Těm lidem to nemůže projít, jestli budou tak bezohlední a chamtiví. Nejde si najednou říct: Všeho se zbavíme, zahodíme 120 let historie derby Liverpoolu s Evertonem jen kvůli nějakým extra penězům. Majitelé klubů by byli lynčovaní, neexistuje šance, že by se něco podobného uskutečnilo,“ řekl McManaman pro televizi BT Sport.

Kromě Liverpoolu by mezi zakládající týmy měly patřit třeba Manchester United, Juventus, Barcelona a dalších sedm elitních klubů, které by doplnilo dalších pět hostujících mužstev.

Pro zakládající jedenáctku jistota 20 let

Ta by každoročně bojovala o udržení v soutěži proti celkům, které by se do ní snažily postoupit z další nově založené ligy. Podle zveřejněných informací by jedenáctka zakládajících členů měla garantovaná místa v Superlize na 20 let, ve kterých by nemohla sestoupit.

„Není možné, aby se týmy pohybovaly ve spodku tabulky a bylo jim jedno, jestli prohrají, remizují nebo vyhrají, protože se stejně nic nestane. Je důležité, aby si uvědomily, že když budou hrát špatně a prohrávat, tak mohou sestoupit,“ upozorňuje McManaman na možná úskalí plánovaného projektu.

Prezident FIFY Gianni Infantino před několika dny na tiskové konferenci uvedl, že hráči, kteří by nastoupili v nezávislé Superlize, budou mít zakázáno startovat na mistrovství světa i v dalších soutěžích FIFA.