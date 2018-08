Souboj madridských rivalů. O Superpohár se poprvé v historii utkají dva celky ze stejného města

Fotbalový Real Madrid po bouřlivém létu začne už ve středu večer novou éru bez Zidana a bez Ronalda. Prvním soutěžním zápasem bude pro Real městské derby proti Atléticu a vítěz v estonském Tallinu získá Superpohár UEFA. Madrid 14:00 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Realu Madrid během finále Ligy mistrů proti Liverpoolu. | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

„Real Madrid musí dál vítězit. A proto potřebuje po třech letech změnu, nový hlas, jiné metody práce. Proto jsem se rozhodl skončit,“ šokoval na konci května nejen fanoušky fotbalového Realu Madrid trenér Zinédine Zidane.

Po třetím trumfu v Lize mistrů v řadě francouzský kouč oznámil odchod. Další nemilé překvapení pak zažili příznivci Realu v červenci. Cristiano Ronaldo, hlavní hvězda klubu, přestoupil do Juventusu Turín.

„Vždycky jsem měl rád výzvy. Teď se chci věnovat nové fázi svého života. Chci dokázat, že jsem ten nejlepší hráč, a proto chci vystoupit ze své komfortní zóny a přijmout tuto výzvu. Jsem velmi motivovaný a chci Itálii ukázat, že jsem špičkový hráč,“ vysvětloval Cristiano Ronaldo, proč po devíti letech opouští Madrid.

Real zaskočený odchody dvou ikon tak musel přes léto rychle hledat náhrady. A to ještě navíc hrozí, že odejde záložník Luka Modrić.

Podle deníku Gazzetta dello Sport chce nejlepší hráč mistrovství světa v Rusku odejít do Interu Milán. Nový trenér Julen Lopetegui tak má před sebou hodně práce a spoléhat bude asi především na Garetha Bale.

„Jeden hráč by nikdy neměl nést na zádech váhu celého týmu. Musí být součástí týmu a odvádět maximum. A to přesně Gareth dělá. Je to skvělý hráč,“ tvrdí Lopetegui, který se s Realem dohodl už těsně před začátkem mistrovství světa.

Tohle rozhodnutí ho stálo šampionát v Rusku, protože španělský svaz reagoval okamžitým vyhazovem. Náhradu za Ronalda hledá Real hůř. Do Madridu přišli Brazilci Vinícius Júnior a Rodrigo, ale hlavní letní posilou se stal brankář Thibaut Courtois.

„Splnil se mi sen. Nedovedete si představit, jak jsem šťastný. Přicházím do nejlepšího klubu světa. Je to pro mě čest, ale cítím i zodpovědnost,“ prohlásil Courtois po návratu do Madridu.

Belgická reprezentační jednička chytala mezi roky 2011 a 2014 v Atléticu. A právě proti městskému rivalovi začne už ve středu večer nová éra Realu. V estonském Tallinu se madridské celky utkají o Superpoháru UEFA a poprvé v třiačtyřicetileté historii soutěže budou o trofej bojovat týmy z jednoho města. Utkání začíná ve 21.00.