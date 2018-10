Fotbal pro nevidomé. Komentátoři Radiožurnálu přiblížili Spartu dalším fanouškům

Radiožurnál, Světluška a fotbalová Sparta testují komentování pro nevidomé. To má svá specifika. O těch se komentátoři mohli vůbec poprvé přesvědčit na utkání Sparta - Mladá Boleslav. Co nevidomí fanoušci oceňují nejvíc? A jaká je pro ně zkušenost být přímo na stadionu? Praha 7:55 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevidomí míří s reportérem Vojtou Kovalem na tribunu | Foto: Jakub Pláteník | Zdroj: AC Sparta Praha

V malém tiskovém centru sparťanského stadionu se setkali komentátoři ČRo Jan Suchan a František Kuna s trojicí nevidomých fanoušků. Pro všechny to byla nová situace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se komentuje fotbalový zápas pro nevidomé

Nevidomí fanoušci přímo na stadionu vůbec poprvé slyšeli komentář toho, co se dělo na hřišti. Předtím ale bylo třeba si říct, co by se při zápase chtěli dozvědět.

Důležité mohou být detaily. Co stojí na transparentu fanouška na tribuně? Z jaké vzdálenosti dal hráč gól hlavičkou? To chce po komentátorech větší představivost. „Víc přiblížit místo, co se děje. Třeba i jak se hráč tváří,“ přál si jeden z trojice nevidomých fanoušků.

Každý z nich dostal bezdrátový přijímač a sluchátka, díky kterým při zápase slyšeli všechno, co Jan Suchan a František Kuna popisovali z komentátorské lávky. Michal, Tomáš a Zdeněk se usadili na svých místech a vyzkoušeli spojení s komentátorskou dvojicí. Nakonec mohli oslavit celkem čtyři sparťanské a jeden boleslavský gól.

Zdeněk se velmi bavil u některých slovních obratů komentátorské dvojice. Tomáš se zase nechal vtáhnout do zápasu a možná by se neztratil ani v kotli. „Mně se líbily i věci mimo fotbal, jak jste na začátku popisovali vlajky. A pak se mi moc líbilo, když jste komentovali komunikaci mezi hráči, to mě hrozně bavilo. Nádhera!“ shrnul živý komentář Zdeněk.

Nároky jsou kladeny nejen na komentátory, ale také na samotné fanoušky. Musí se naučit orientaci po stadionu. Zatím není možné vzít si s sebou vodícího psa, kterého by mohly rozrušit dělobuchy. Další příležitost zažít atmosféru fotbalového zápasu se speciálním komentářem budou mít nevidomí fanoušci 4. listopadu při fotbalovém derby Sparta–Slavia.

O Světlušce Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Světluška svítí od roku 2003.

