České fotbalistky čeká poprvé v historii souboj s Albánií. ‚Jsme jasné favoritky,‘ věří záložnice Svitková

České fotbalistky čeká druhý zápas v Lize národů. Svěřenkyně nové trenérky Jitky Klimkové aktuálně působí na tréninkovém kempu v Hluboké nad Vltavou, kde se připravují na zápas proti Albánii, který v Českých Budějovicích odstartuje v úterních 17.30. „Jsme jasné favoritky a víme, jak chceme hrát," přibližuje v rozhovoru pro Radiožurnál Sport záložnice reprezentace Kateřina Svitková. Hluboká nad Vltavou 15:10 25. února 2025

Jaké máte na jihu Čech podmínky? Měli jste s týmem možnost projít si město a zámek?

To jsme stihli hned první den, měli jsme na to dost času. Je to tu moc hezké.

Ligu národů jste zahájili vítězstvím 4:0 v Chorvatsku, kde jste dokázala vstřelit i jednu branku. Výrazně jste tak trenérce Jitce Klimkové zpříjemnili premiéru na lavičce národního týmu, souhlasíte?

Ano, určitě. Myslím, že jsme na hřišti okamžitě pochopili její styl, který nám nastavila. Víme, co po nás chce. Samozřejmě jsme spolu měli pouze tři tréninky, tak to ještě není úplně dokonalé. Všichni se teď těšíme, jak to bude proti Albánii.

Co se po nástupu trenérky Klimkové k týmu změnilo?

Jasně nám řekli, na co se chceme soustředit a co po nás chtějí. Trénujeme a doufáme, že se zvedneme a budeme držet laťku z minulých zápasů.

Proti Chorvatsku jste hráli hodně ofenzivně, vypadalo to, že každá hráčka na hřišti chce dát gól. Měli jste možnost skórovat častěji?

Měli jsme opravdu hodně šancí, které se nám ale nedařilo proměňovat. Začalo se nám dařit až v druhé půli, ale tam už opadl tlak. Myslím ale, že jsme mohli kopat minimálně dvě penalty, takže jsme mohli dát více gólů.

Stejně jako s Chorvatkami se i s Albánkami utkáte vůbec poprvé v historii. Je to výhoda?

Jsme jasné favoritky, takže doufám, že budeme více držet míč a vytvářet si více šancí.

Zbývajícím soupeřem ve skupině Ligy národů je Ukrajina, která porazila vašeho úterního soupeře, Albánii. Trenérka Klimková chce národní tým vrátit do elitní skupiny A. Je to podle vás reálné?

Skupina B rozhodně ano, my do elitní skupiny patříme. Ale realisticky si myslím, že bychom potřebovali vlastní soutěž někde mezi skupinami. Mezi nejlepšími zeměmi je pak těžké se udržet. Čeká nás ještě spousta překážek, ale chceme se do skupiny A dostat.