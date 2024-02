Svitková se po třech a půl letech vrací do Slavie. ‚Je to můj domov,‘ hlásí reprezentační záložnice

Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku ze Slavie přestoupila v červenci 2020 do West Hamu, který o dva roky později vyměnila za jiný londýnský celek Chelsea. S „Blues“ vyhrála anglický titul a domácí pohár. Kariéru Svitkové v Anglii ale výrazně ovlivnila zranění a operace kolena.

„Znám tady každého i ligu. Myslím si, že to je z mé strany nejlepší řešení, jak se znovu dostat na úroveň, kde jsem byla a kde jsem skončila. Ale tam to nechci nechat. Chci opravdu pomoct týmu, holkám, ať už na hřišti, tak i mimo něj. Doufám, že se to povede,“ řekla Svitková.

„S Kateřinou přichází nejen talent, ale i zkušenosti z jednoho z nejlepších fotbalových klubů na světě. Věříme, že se stane vzorem i pro naše mladé hráčky, které sní o podobné kariéře. Klubové ambice jsou jasné - chceme vyhrávat a dosahovat vynikajících výsledků na všech frontách,“ doplnil člen představenstva Slavie Daniel Konrád.

Svitková přišla do Slavie v roce 2013 z Plzně. S vršovickým týmem získala čtyři tituly a ve 177 zápasech za něj nastřílela 188 gólů. V reprezentaci má bilanci 55 utkání a 25 branek.

Ostrý start po roce a půl

„Na svůj start se těším strašně moc, protože soutěžní zápas jsem dlouho nehrála. Poločas loni v létě za reprezentaci a celý zápas jsem odehrála ještě rok předtím v srpnu, takže je to už rok a půl,“ uvedla Svitková.

„Já jsem se vždycky chtěla vrátit do Slavie. Vím, že to je můj domov, a zažila jsem tady neskutečné chvíle, ať už štěstí, tak i samozřejmě smutku. A to všechno do fotbalu patří,“ dodala.