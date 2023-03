Slavia a Sparta o titul? Trpišovský chce kontinuitu. ‚Jsme na dobré cestě,‘ věří kouč Sparty Priske

Slávista Ondřej Lingr bere výhru nad Viktorií za další potřebný krok, ale nejen on jasně vnímá, že podobné výkony potřebuje pražský tým i v zápasech mimo vlastní stadion, kde ho ženou fanoušci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak fotbalisté Slavie a Sparty hodnotí vyrovnanou tabulku nejvyšší domácí soutěže

„To se ani nemusíme bavit, že je to strašně důležité po tom špatném výkonu v Českých Budějovicích. Samozřejmě víme, že na paty nám šlape Sparta a je tam i Plzeň,“ hodnotil výkony z posledních zápasů pro Radiožurnál Sport Lingr.

„Jde o to udržet kontinuitu výkonu, což máme někdy problém,“ připouští trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že všechno není rozhodně ideální. Zároveň dodává, že teď bude větší tíha na zkušených fotbalistech.

Povedenou jarní část ligy totiž zažívá Sparta, která vítězí. V ofenzivě se daří trojici Jan Kuchta, Tomáš Čvančara, Lukáš Haraslín, tým omezil chyby v defenzivě, přeskočil v tabulce Plzeň a prakticky smazal ztrátu na první místo – od Slavie dělí Spartu dva body.

„Úplně nevím, co se o klubu navenek říká. Vašemu jazyku moc nerozumím, ale cítím, že jsme na dobré cestě. Vyhráváme hodně zápasů, výkony jsou na vysoké úrovni, ale to je to, proč jsme všichni ve Spartě. Víme, že očekávání jsou vždy nejvyšší. Ukazujeme, že umíme hrát dobrý fotbal, a je moje práce udržet tým na správné cestě,“ říká trenér Brian Priske.

Letenští v ráži

Sparta po 23 kolech už dlouho nebyla v lize tak blízko vedoucí pozici. I teď v Ostravě vyhrála přesvědčivě, když dostala soupeře pod tlak i při jeho rozehrávce.

„Myslím, že to bylo naším dobrým napadáním. Hodně na tom pracujeme, jsme lepší a lepší. Tteď se to znovu potvrdilo,“ myslí si útočník Sparty Tomáš Čvančara.

Velká bitva pokračuje i na konci tabulky, kde se na poslední místo propadly znovu Pardubice, za Zlínem jsou o skóre a od Teplic je dělí dva body.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 13. 3. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 17 2 4 65:18 53 2. Sparta 23 15 6 2 54:22 51 3. Plzeň 23 15 4 4 44:20 49 4. Bohemians 1905 23 10 5 8 39:38 35 5. Slovácko 22 10 5 7 26:30 35 6. Olomouc 23 8 9 6 36:26 33 7. Hr. Králové 23 9 4 10 28:31 31 8. Ml. Boleslav 23 8 6 9 35:33 30 9. Brno 23 7 6 10 33:43 27 10. Jablonec 22 7 5 10 35:40 26 11. Liberec 23 7 5 11 28:34 26 12. Ostrava 23 6 7 10 35:35 25 13. Č. Budějovice 23 7 4 12 22:40 25 14. Teplice 23 5 6 12 28:54 21 15. Zlín 23 3 10 10 26:42 19 16. Pardubice 23 5 4 14 20:48 19