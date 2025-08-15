Takového útočníka jako je Rrahmani trenér potřebuje, pochvaluje si Priske práci kanonýra

Fotbalisté Sparty potvrdili roli favorita a postoupili přes Ararat-Armenia do závěrečného předkola Konferenční ligy. Po domácím zápase vyhráli i odvetu v Jerevanu, a to 2:1. Vítězství zařídil Pražanům kosovský útočník Ermal Krasniqi až v nastaveném čase. První gól utkání dal jeho krajan Albion Rrahmani, který je na startu sezony tahounem sparťanské ofenzivy.

Fotbalisté Sparty dokázali vyhrát i v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na půdě Araratu Arménia

Fotbalisté Sparty dokázali vyhrát i v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na půdě Araratu Arménia | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo/Profimedia

„Těšíme se z toho, jak mu to šlape. Je to super a jdeme dál,“ je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín rád za formu Rrahmaniho. Kosovský reprezentant skóroval v pěti z posledních šesti zápasů napříč soutěžemi.

Poslechněte si Lukáše Haraslína a Briana Priskeho po výhře v Jerevanu

„Pokud budeme jako útočníci a ofenzivní hráči dávat góly, tak se nám bude hrát dost dobře. Forma Albiona mě těší a snad budeme mít takovou formu všichni, kteří vždy nastoupíme na hřiště,“ říká Haraslín.

Rrahmani se mohl ve druhém poločase trefit ještě jednou, z rohu malého vápna ale mířil vedle. To mu sparťanský kouč nevyčítal, ale na výkonu kosovského útočníka mu vadilo něco jiného.

„Posledních pětadvacet minut už vypadal unaveně a nehrál v takové intenzitě. V tom se musí ještě zlepšit, aby v našem systému pracoval na sto procent po celou dobu. Jinak jsem s ním ale jinak spokojený, protože hodně dře,“ uvedl Priske.

A spokojený může být Priske i s tím, kolik gólů Rrahmani dává na začátku sezony. „Zase prokázal, jak kvalitním zakončovatelem je. Trefil se parádně. Takového útočníka jako trenér potřebujete. Takže jsem rád za jeho přínos,“ dodal sparťanský kouč.

Sparta navázala na domácí výhru 4:1 a po vítězství 2:1 v Jerevanu nad Araratem-Armenia postoupila do závěrečného předkola Konferenční ligy. O účast v hlavní soutěži se fotbalisté Sparty utkají s lotyšským klubem FC Riga. První zápas je na programu ve čtvrtek na Letné.

