Teď myslíme jen na ten nejbližší zápas, mají jasno slávisté před utkáním s Villarrealem

Fotbalisté Slavie by si rádi zopakovali v Evropské lize dva týdny starý výsledek a výkon ze hřiště Villarrealu. Silného španělského soupeře teď mají doma, a pokud by znovu uhráli nejméně remízu, tehdy 2:2, nikdo by se v pražském klubu nezlobil. Dobrý výkon a výsledek jim pak může zvednout sebevědomí před důležitým nedělním ligovým utkáním v Plzni. Praha 14:49 2. listopadu 2017

„Myslím si, že oni nerozlišují utkání doma a venku. Kdyby to byla ta přestřelka jako u nich, tak bych se nezlobil,“ říká pro Radiožurnál slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Tomu se podobný kousek už v minulosti proti silnému španělskému týmu povedl. Ještě na lavičce Liberce dvakrát remizoval se Sevillou. Pro hráče je takový zápas, i podle jejich slov, vždycky svátkem.

„Tím, že teď se pereme v Villarrealem o prozatímní první místo, tím je ten zápas ne víc vyhecovaný, ale je tam trochu přidaná hodnota,“ neskrývá o něco zvýšenou motivaci záložník pražského týmu Jan Sýkora.

Za úplně klíčový zápas ve skupině ale souboj s Villarrealem na Slavii nepovažují, i když výhra by měla pro mužstvo víc významů.

„Je to otevřené, jsme vlastně v půlce. Nemyslím si, že tenhle výsledek rozhodne, kdo půjde dál a kdo zůstane ze hry. Určitě by nám to hodně pomohlo i z hlediska motivace, kdybychom odehráli dobrý zápas s bodovým ziskem. I pro zbytek Evropské ligy i pro zbytek naší ligy,“ myslí Šilhavý.

Pozitivním impulzem by byl dobrý výsledek a předvedená hra i vzhledem k dalšímu velkému zápasu, který Slavii čeká v krátké době.

V domácí soutěži nastoupí v neděli na hřišti zatím suverénního ligového lídra z Plzně a pokusí se snížit jeho náskok. Slávistický kouč ale rozdíl v důležitosti mezi utkáními nedělá.

„Nemyslím si, že by bylo úplně ideální, abychom Evropskou ligu stavěli na druhou kolej. V domácí lize se to pro nás nevyvíjí dobře. Nicméně teď myslíme na nejbližší utkání, a to je zápas s Villarrealem, potom v Plzni další velké utkání. Pro nás jsou důležité oba zápasy,“ dodává Šilhavý.

Zápas mezi Slavií a Villarrealem začne ve čtvrtek v 19 hodin a kombinovaný přímý přenos s utkáním Zlína v Kodani uslyšíte na Radiožurnálu.