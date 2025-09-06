Téměř 20 milionů. Ústecký fotbalový klub chce rekonstruovat hřiště, žádá národní agenturu o dotaci
Ústecký fotbalový klub Viagem chce získat dotaci od Národní sportovní agentury na rekonstrukci fotbalového hřiště u základní školy Nová na Střekově. Sportoviště by po úpravách využívala fotbalová mládež. Náklady klub odhadl na necelých 20 milionů korun, dotace by mohla pokrýt až 70 procent. Zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda se bude město na plánované investici finančně podílet.
„V prostorách městského stadionu je ‚umělka’ ve stavu, kdy by nemohli hrát soutěž, kterou potřebují,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.). Podotkla, že umělý trávník zřejmě v blízké době nezíská atestaci pro konání zápasů v jejich kategorii.
Hřiště u základní školy už sportovní kluby včetně fotbalistů využívají. V návrhu na jeho opravu se počítá i s rekonstrukcí osvětlení. Nechybová upozornila na to, že se bude rozpočet investice ještě zpřesňovat. Zastupitelstvo je naplánované na konec září.
O dotaci z Národní sportovní agentury na opravu hřiště tentokrát v Neštěmicích chce žádat také fotbalový klub Lev. V minulosti o dotace z agentury usilovalo opakovaně také město. Tehdy se podmínky výzev lišily, uvedla Nechybová. Maximální výše dotace byla nižší, než město či kluby potřebovaly na plánované investice.
„V tuto chvíli si žádají kluby. Město nežádá, protože úspěšnost nebyla velká,“ podotkla náměstkyně. Naposledy samospráva žádala o dotaci na rolbu, kterou nakonec město zakoupilo ze svého rozpočtu. Žádosti klubů budou první, které bude agentura posuzovat poté, co změnila podmínky.