Téměř 20 milionů. Ústecký fotbalový klub chce rekonstruovat hřiště, žádá národní agenturu o dotaci

Ústecký fotbalový klub Viagem chce získat dotaci od Národní sportovní agentury na rekonstrukci fotbalového hřiště u základní školy Nová na Střekově. Sportoviště by po úpravách využívala fotbalová mládež. Náklady klub odhadl na necelých 20 milionů korun, dotace by mohla pokrýt až 70 procent. Zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda se bude město na plánované investici finančně podílet.

Ústí nad Labem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Stadion ústeckého fotbalového klubu Viagem

Stadion ústeckého fotbalového klubu Viagem | Foto: Petr Bílek | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„V prostorách městského stadionu je ‚umělka’ ve stavu, kdy by nemohli hrát soutěž, kterou potřebují,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.). Podotkla, že umělý trávník zřejmě v blízké době nezíská atestaci pro konání zápasů v jejich kategorii.

Zimní stadion, který nevznikl. Havířov zaplatil desítky milionů za projekt bez dotace i dokumentace

Číst článek

Hřiště u základní školy už sportovní kluby včetně fotbalistů využívají. V návrhu na jeho opravu se počítá i s rekonstrukcí osvětlení. Nechybová upozornila na to, že se bude rozpočet investice ještě zpřesňovat. Zastupitelstvo je naplánované na konec září.

O dotaci z Národní sportovní agentury na opravu hřiště tentokrát v Neštěmicích chce žádat také fotbalový klub Lev. V minulosti o dotace z agentury usilovalo opakovaně také město. Tehdy se podmínky výzev lišily, uvedla Nechybová. Maximální výše dotace byla nižší, než město či kluby potřebovaly na plánované investice.

„V tuto chvíli si žádají kluby. Město nežádá, protože úspěšnost nebyla velká,“ podotkla náměstkyně. Naposledy samospráva žádala o dotaci na rolbu, kterou nakonec město zakoupilo ze svého rozpočtu. Žádosti klubů budou první, které bude agentura posuzovat poté, co změnila podmínky.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme