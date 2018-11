Teplický záložník Kučera rapoval. Urazil Spartu, Berbra i Peltu a půjde před komisi

Tomáš Kučera účinkuje v klipu rappera Ca$hanovy Bulhara. V úvodu se sice pochválí za zahrávání standardních situací, ale pak je podstatně ostřejší. Se zdviženým prostředníčkem se vymezuje proti Spartě, aby o pár sekund později použil ostrý výraz a i na místopředsedu FAČR Romana Berbra a bývalého šéfa Miroslava Peltu.

Návrhy na změny fotbalových pravidel: žluté karty pro trenéry, zrychlení střídání či upřesnění pro hru rukou Číst článek

Urážky na adresu současných i bývalých představitelů se nelíbí vedení českého fotbalu. „Etická komise zahájila disciplinární řízení s Tomášem Kučerou z FK Teplice a předvolala jej na své nejbližší zasedání, které se koná v úterý 4. 12.,“ potvrdil media manager FAČR Michal Jurman.

Komise teplického záložníka podezírá, že naplnil podstatu paragrafu 59 disciplinárního řádu, tedy že znevážil jméno fotbalu. Může být potrestán důtkou, zákazem činnosti až na dva roky, fotbalovou prospěšnou činností, vyloučením z FAČR nebo pokutou až do výše půl milionu korun.

Klip i text písně s Tomášem Kučerou už řešilo vedení Teplic, konkrétně ředitel klubu Petr Hynek a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Hráč podle mluvčího Severočechů uznal chybu a omluvil se.

„V momentě, kdy by měla etická nebo disciplinární komise přistoupit k zastavení činnosti, tak bychom tu věci asi dál řešili. Ale na úrovni klub vs. Tomáš Kučera je to v tuhle chvíli uzavřené,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

Sám Tomáš Kučera na instagramu napsal, že ho mrzí vyznění textu vůči Spartě, které si „jako každého klubu u nás“ váží.

„Bohužel stále žijeme v zemi, kde není zcela běžné vyjádřit svůj názor a spíš se očekává, že každý bude mlčet, aby si někde neudělal nepřátele. Já takový nejsem a nikdy nebudu,“ napsal záložník Teplic.

Vystoupení Tomáše Kučery v písni Off Season: