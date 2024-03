Těším se na vyprodaný stadion. Proti Islandu budeme hrát ofenzivně, říká brankář českých mladíků

Nic jiného než vítězství neberou v úterním kvalifikačním utkání na Euro čeští fotbalisté do 21 let. V tabulce jsou totiž po dvou remízách a porážce s Islandem až na čtvrtém místě. A právě proti výběru severského ostrovního státu nastoupí v Hradci Králové. Lvíčata se pod vedením trenéra Jana Suchopárka připravovala na východě Čech celý týden a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport hovořil pardubický brankář Antonín Kinský i o fanouškovské podpoře. Hradec Králové 22:13 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Antonín Kinský bude v úterním zápase proti Islandu hájit branku české fotbalové reprezentace do 21 let | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Jak se těšíte na kvalifikační utkání proti Islandu?

Celý reprezentační sraz jsme se připravovali především na zápas proti Islandu. Duel je pro nás klíčový. Parta je tu dobrá, známe se dlouho a táhneme za jeden provaz. Doufám, že to bude jedna z věcí, která nám pomůže.

Utkání se odehraje v Hradci Králové, je to pro vás něčím zvláštní?

V Hradci jsme hráli před čtrnácti dny. Vím, jak ten trávník vypadá, zda se trhá nebo drží. Je to pro mě velká výhoda, protože vím, s čím můžu počítat.

Jak se pardubický brankář cítí v národním dresu na stadionu v Hradci Králové?

Rivalita je velká. Když jsme hráli derby, tak jsem věděl, že je skoro vyprodáno, ale nečekal jsem, že to bude tak živé. Uvidíme nyní v reprezentačním dresu.

Jak to doléhá právě na gólmana, který se potřebuje udržet ve stoprocentní koncentraci?

Čím víc lidí na stadionu je, tak tím jednodušší je pro mě se soustředit a podat kvalitní výkon.

Registroval jste informaci, že bude nejspíš vyprodáno?

Jsem nadšený. I když asi nebude tak bouřlivá atmosféra jako při ligových zápasech, kdy je to vyhrocenější. Je to zápas za reprezentaci do 21 let a návštěva devět tisíc diváků na stadionu v Hradci Králové může být opravdu pěkná. Věřím, že to zvládneme. Snad se lidem, kteří přijdou, odvděčíme třemi body.

Jaké největší nebezpečí očekáváte ze strany Islanďanů?

Neřeknu konkrétní jména, ale při taktické přípravě jsem si nakoukal fotbalisty soupeře. Vím, co čekat. Budu vědět, kdo je hráč, který se spíše tlačí do zakončení, ale také borec, který šance spíše připravuje. Nebezpečné a kvalitní hráče rozhodně mají, ale my se musíme soustředit především na sebe. Budeme se tlačit dopředu a snažit se zápas brzy rozhodnout.

