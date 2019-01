Krátká zimní příprava komplikuje Tipsport ligu. ‚Nikdo neví, do čeho jde,‘ říká patron turnaje Blažek

„Letos je to hodně specifické, nikdo neví, do čeho jde. Hlavně trenéři se s tímhle nikdy nesetkali, je to pro ně nové a neví, co hráči udělají po takhle krátké zimní pauze,“ říká Radiožurnálu patron Zimní Tipsport ligy a bývalý brankář Jaromír Blažek.

Stanciu chtěl přestoupit do Egypta. ‚Ale spokojení musí být dva,‘ vysvětlil odmítnutí Rosický Číst článek

Pauza ve fotbalové lize má po změně hracího sytému jen osm týdnů a většina klubů tak řešila, jak krátkou přípravu na jaro naplánovat. Uvědomuje si to i ředitel turnaje Aleš Kolář.

„S výjimkou Sparty a Plzně, které to dlouhodobě nehrají, komunikujeme se všemi. Každým rokem týmy zvažují svou účast a mění se. Letos jich máme méně, ale důvodem je změna termínové listiny, to je pro všechny novinka v všichni se s tím učí zacházet,“ vysvětluje šéf turnaje.

Dříve prestižní Tipsport ligy se tak zúčastní jen tři ligové kluby: Jablonec, Ostrava a Příbram. Přitom pořadatelé se snažili kluby nalákat nejen na kvalitní umělá hřiště a vysoké odměny.

„Dohromady se rozděluje 800 tisíc korun a pro navazující Tipsport Malta Cup je to týdenní soustředění v teple a na přírodním trávníku,“ popisuje zástupce generálního sponzora Lubomír Ježek hlavní výhru.

Nejlepší tým letošního ročníku pojede na týdenní soustředění na Maltu. „Ví se, že my na zahraniční soustředění nejedeme a když se naskytla tahle možnost, rádi bychom to využili a podívali se do tepla,“ přiznává asistent trenéra Příbrami Bohuslav Pilný, že týdenní soustředění na Maltě je pro jeho tým lákavé.

Zároveň ale také připomenul, že poslední vítěz turnaje Zbrojovka Brno následně nezvládl ligové jaro a sestoupil.