Tituly i zranění. Baroš a další hvězdné návraty

„Jsem nesmírně rád, že svoji kariéru můžu ukončit právě tady. Je to asi má definitivně poslední tisková konference o přestupu,“ smál se pětatřicetiletý forvard před měsícem, když v Ostravě podepisoval roční smlouvu. Do Baníku, z něhož se před šestnácti lety vyšvihl do světa velkého fotbalu, se přitom vrátil už potřetí.

Podobně jako Baroš, i když většinou jen jednou, se do svých mateřských klubů vrátila i řada jiných reprezentantů. Jen v Baníku se znovu objevili třeba Radoslav Látal, Tomáš Galásek nebo Marek Jankulovski. Jeden z nejzářivějších návratů pak prožil Vladimír Šmicer, Barošův spoluhráč z Liverpoolu a reprezentace.

„Těším se na českou ligu. Vím, že to pro mě nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen o tom, že Slavia má dobré mužstvo a že si tu zahraju dobrý fotbal,“ říkal před deseti lety při návratu do sešívaného mužstva Šmicer. Ten si po svém comebacku za červenobílé nejenže zahrál, ale dokonce se Slavií dvakrát vyhrál ligu.

Takové ambice Baroš s Baníkem jako nováčkem soutěže rozhodně nemá. „Vykřikovat něco o tom, že budeme hrát někde nahoře a budeme atakovat poháry, je úplná blbost. Musíme jít do sezony s pokorou, co nejdříve udělat těch třicet bodů, které většinou stačí na záchranu, a cokoliv navíc bude fantastické. Cíl Baníku by měl být se zachránit a vybudovat silnější tým pro příští sezonu,“ uvedl zkušený kanonýr.

Ne všechny návraty fotbalových hvězd se ale povedly. Zmiňovaný Marek Jankulovski odehrál za Baník kvůli zranění jen několik minut – stejně jako zatím ve Spartě Tomáš Rosický, který na Letnou přišel loni.

Daleko lepší návrat do Sparty si určitě představoval i někdejší brankářský mág Petr Kouba. Při zaskakování za zraněného Jaromíra Blažka byl v derby se Slavií vyloučen a následně se mu nepovedl ani zápas na Slovácku, kde při prohře 0:2 odehrál svůj poslední ligový zápas v životě.