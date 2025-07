Tlak je velký, snažím se na to nemyslet, říká plzeňský útočník Ladra. Viktorii čeká předkolo Ligy mistrů

Byla to loni v březnu velká sláva. Plzeň tehdy postoupila přes Servette Ženeva do čtvrtfinále Konferenční ligy na penalty, když předtím skončily oba zápasy 0:0. Teď proti ní stojí švýcarský tým znovu, tentokrát na začátku cesty do nejprestižnější evropské pohárové soutěže Ligy mistrů.

„Pokud jde o zkušenosti s poháry, mužstvo je složeno z hráčů, kteří je nehráli vůbec, někteří třeba jen maličko a někteří hodně. Myslím, že pokud jde o tlak, zkušené jádro ho zvládá dobře,“ mluví trenér Miroslav Koubek o plzeňském týmu, který v pohárech uspěl i v minulé sezoně, kdy hrál osmifinále Evropské ligy.

Ve Viktorii skoro každoročně vytahují nové posily. Teď v létě k nim patří Tomáš Ladra, který po příchodu z Mladé Boleslavi hned zamířil do základní sestavy a je plný očekávání před kvalifikací Ligy mistrů.

Tlak i natěšenost

„Už ať to je, nemůžu se dočkat. Snažím se na tlak moc nemyslet, protože je samozřejmě velký. Víme, co znamená, když tenhle dvojzápas zvládneme. Bude to jistota minimálně Evropské ligy, ale snažím se si to nedávat moc do hlavy,“ přiznává Ladra.

A plzeňský kouč Koubek je s novou posilou spokojený. „Tomáš má 28 roků, je to zkušený hráč, který je schopný tyto požadavky zvládnout. Z těch posil, které přišly, byl na prvním místě do základní sestavy,“ vysvětluje Koubek.

Jestli se Ladra v plzeňské základní sestavě objeví i v úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů, můžete poslouchat od 19 hodin na Radiožurnálu Sport, který odvysílá utkání v přímém přenosu.