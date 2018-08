‚Tohle je jen začátek.‘ Bolt na své narozeniny trénoval, má vytáhnout nejhorší tým australské ligy

„Vždy sním jen o velkých věcech. Největším snem je zahrát si za Manchester United. Tohle je pro mě začátek. Jsme moc vděčný za šanci, kterou mi Mariners dali. Chci jim poděkovat. Doufám, že dám mnoho gólů a získáme nějaké trofeje.,“ prohlásil bývalý jamajský sprinter Usain Bolt po prvním tréninku s australským fotbalovým týmem Central Coast Mariners.

„Je to stejné jako v atletice, první trénink je vždy nejtěžší. Ale cítím se dobře. Vím, že budu potřebovat čas a musím tvrdě pracovat,“ dodal.

Mariners dvakrát za poslední tři roky skončili na posledním místě australské ligy. Přítomnost Bolta má tohle změnit. Kromě rychlosti si od něj slibují hlavně vítězné myšlení.

„Klub si zvykl prohrávat. Všichni tvrdili, že je to v pořádku - vždyť se nesestupuje. On je vítěz. Osm zlatých olympijských medailí nezískal jen proto, že má úžasné schopností. Je to také o hlavě a přístupu. Pokud se tohle od něj hráči dokáží naučit, bude to skvělé,“ prohlásil kouč Mike Mulvey.

Do druhé ligy ne

Usain Bolt už dříve usiloval o profesionální kontrakt. Trénoval s německým Dortmundem nebo norským Strømsgodsetem. Teď se chce prosadit v Austrálii.

„Zájem měly i jiné kluby, třeba z Francie nebo Španělska. Pro mě by to ale bylo složitější v tom, že bych se musel učit cizí jazyk. Navíc to nebyly prvoligové týmy,“ vysvětloval na tiskové konferenci Usain Bolt, proč si vybral právě nejhorší tým minulé sezóny australské ligy.

„Není to tak, že se musíme rozhodnout zítra nebo pozítří. Jsme rádi, že je tady. V sobotu ještě asi hrát nebude, protože teprve dorazil. 31. srpna už by ale mohl být připraven,“ naznačil trenér Mike Mulvey, že poprvé by se Bolt v dresu Mariners mohl objevit v přípravném zápase proti výběru fotbalistů z regionu Central Coast na konci srpna.

Jamajčan už také dopředu slíbil fanouškům, že pokud vstřelí gól tak oslava bude stejná jako při jeho sprinterských triumfech.