Tohle jsem potřeboval, spadlo to ze mě, radoval se po hattricku Šural

Josef Šural čekal na gólové procitnutí v tomto ligovém ročníku do jedenáctého kola. Neprosadil se jednou, ale hned třikrát. Ve třetí a šestnácté minutě hlavou, sedm minut před koncem pak skóroval po chybné jablonecké rozehrávce. Z pohledu diváka na tribuně to byla nejjednodušší trefa sobotního večera.

„Byla nejbolavější, nevím, která byla nejtěžší. Všechny byly obtížný. Byly tam skvělé centry a v té třetí situaci tam někdo dával malou domů, tak jsem to zkusil. Šel jsem tam naslepo a byl jsem u balonu dřív,“ pospal gólové galapředstavení muž zápasu Josef Šural .

Odvděčil se za šanci, kterou v sestavě Sparty dostal. „Měl jsem těch šancí celkem dost, bylo jich ale hodně neproměněných. I ty výkony nebyly optimální. Dostal jsem ale šanci a chtěl jsem to urvat za každou cenu a naštěstí se to povedlo. Díky Bohu, že máme tři body taky z venku.“

Letenští takový výsledek potřebovali, stejně jako Josef Šural zápis do střelecké listiny. „Potřeboval jsem to jako sůl, protože těch šancí jsem měl spoustu. Hlavně když si vzpomenu třeba na domácí zápas se Slováckem. Tam jsem měl dát minimálně dva góly. Tohle jsem prostě potřeboval, spadlo to ze mě a jsem za to hrozně rád.“

I fanoušci letenského týmu byli rádi za hladkou výhru. Sami hráči jí rozhodně nepřeceňovali. Už vůbec pak nechtěli slyšet o tom, jestli výkon na jabloneckém pažitu byl ideální.

„Ještě je furt co zlepšovat, ale konečně jsme vyhráli venku, což jsme chtěli. Teď je třeba to jen potvrzovat. Dva zápasy za sebou jsme nedali góla, teď jsme vyhráli 3:0, a to nám může do dalších zápasů jedině pomoct,“ věří obránce Ondřej Zahustel.

Sparťané prý podle představ hráli úvodní půlhodinu. „My jsme třicet minut odehráli dobře, pak těch patnáct minut do konce půle byl na balonu aktivnější Jablonec. Naštěstí jsme to ubránili,“ doplnil Zahustel.

Sparta se po neúplném jedenáctém kole vyšplhala v tabulce s osmnácti body na čtvrté místo ligové tabulky.

HET liga (PLATNÉ K 22. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 10 10 0 0 21:3 30 2. SK Slavia Praha 10 6 4 0 15:2 22 3. SK Sigma Olomouc 11 6 4 1 18:8 22 4. AC Sparta Praha 11 5 3 3 12:7 18 5. FK Jablonec 11 4 5 2 17:11 17 6. FC Slovan Liberec 10 5 2 3 14:10 17 7. Bohemians Praha 1905 11 4 4 3 11:10 16 8. FK Teplice 11 4 4 3 15:15 16 9. FC Fastav Zlín 10 4 2 4 11:11 14 10. FK Dukla Praha 11 3 3 5 11:19 12 11. 1.FC Slovácko 11 1 6 4 9:10 9 12. MFK Karviná 11 2 2 7 9:16 8 13. FC Baník Ostrava 11 1 5 5 15:23 8 14. FK Mladá Boleslav 10 2 2 6 9:18 8 15. FC Zbrojovka Brno 10 2 1 7 8:18 7 16. FC Vysočina Jihlava 11 2 1 8 10:24 7