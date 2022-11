Na hattrick jsem myslel, přiznal Chorý po zápase s Barcelonou. Pro trenéra Bílka je nepostradatelný

Fotbalisté Plzně zakončili skupinu Ligy mistrů šestou porážkou. Na domácím stadionu podlehli Barceloně 2:4. Oba góly Viktorie dal útočník Tomáš Chorý, který aktuálně prožívá nejlepší sezonu v kariéře.

Vytáhlý útočník dělal barcelonské obraně velké problémy. V prvním poločase hlavičkoval do břevna, po změně stran už se ale gólové radosti dočkal.

Nejprve proměnil penaltu a poté skóroval hlavou po centru Adama Vlkanovy. V 79. minutě Chorý přepustil místo na hřišti Fortune Basseymu a ze hřiště ho vyprovázel potlesk zaplněných tribun.

Chorý ale ze střídání velkou radost neměl, věřil totiž, že by v závěru zápasu mohl zkompletovat hattrick.

„Určitě jsem na to myslel, protože se mi z placu rozhodně nechtělo a říkal jsem to, i když jsem se šel napít. Je to nezapomenutelné a určitě na to budu vzpomínat hodně dlouho a samozřejmě jsem za to rád,“ řekl plzeňský útočník.

Životní sezona

Olomoucký odchovanec momentálně prožívá životní sezonu. V Lize mistrů dal v součtu s předkoly čtyři góly, dalších sedm přidal v české nejvyšší soutěži a svými výkony si říká o premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

„Jestli má reprezentační formu, to úplně nevím, ale za nás odvádí skvělou práci a je nesmírně důležitým hráčem. Nejen, že se střelecky prosazuje, ale přidrží spoustu balonů a na to, jak je velký, tak má slušný pohyb a neskutečně nám pomáhá při standardních situacích. V tuhle chvíli patří mezi asi nejlepší ligové útočníky,“ myslí si Michal Bílek, trenér fotbalistů Plzně, které už v sobotu čeká ligový šlágr se Spartou.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 2. 11. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 22 6 2 58:10 72 2. Plzeň 30 20 6 4 60:22 66 3. Sparta 30 14 8 8 55:35 50 4. Jablonec 30 14 7 9 46:41 49 5. Liberec 30 14 5 11 50:38 47 6. Ostrava 30 12 9 9 42:34 45 7. Č. Budějovice 30 13 4 13 46:45 43 8. Bohemians 1905 30 12 6 12 38:41 42 9. Slovácko 30 11 9 10 35:35 42 10. Ml. Boleslav 30 11 7 12 48:52 40 11. Olomouc 30 8 12 10 36:37 36 12. Teplice 30 7 10 13 29:49 31 13. Zlín 30 7 6 17 25:47 27 14. Karviná 30 5 11 14 23:39 26 15. Opava 30 5 8 17 16:47 23 16. Příbram 30 5 6 19 19:54 21