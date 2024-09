K Plzni mám obrovský respekt. Ale začal jsem novou kapitolu ve Slavii a chci být úspěšný, říká Chorý

Fotbalisté Slavie ve šlágru devátého ligového kola porazili Plzeň 3:0. Souboj prvního se třetím týmem rozhodli Pražané už v prvním poločase po gólech Jana Bořila, Tomáše Chorého a Lukáše Provoda. Pro Chorého to bylo obzvlášť speciální utkání, po letním přestupu totiž nastoupil proti svému bývalému klubu poprvé a slávističtí spoluhráči mu přenechali i penaltu. Gól ale neslavil. Video Praha 9:33 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý proměnil proti Plzni penaltu. Gól ale neslavil | Foto: Milan Kammermayer, Česká editoriální fotografie | Zdroj: Profimedia

„K Plzni mám obrovský respekt, protože jsem tam strávil zatím nejlepší léta kariéry,“ vysvětlil Chorý, který s Plzní získal dva domácí tituly a dostal se do čtvrtfinále Konferenční ligy, proč se z proměněné penalty do sítě Plzně neradoval.

„Ale teď se to posunulo, list se obrátil. Začal jsem novou kapitolu ve Slavii a doufám, že do své sbírky budu přidávat další úspěchy a na dosud fantastickou kariéru tady navážu, protože je to velký klub s obrovskými ambicemi,“ doplnil Chorý.

Skoro dvoumetrový útočník umí na hřišti přitvrdit. Dřív, v dresu Plzně, zažil v Edenu vyhecované zápasy jako soupeř. Na provokace od bývalých spoluhráčů ho ale nemusel připravovat ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Tomáš má dost zkušeností a určitě to pro něj nebylo jednoduché, protože v Plzni něco odvedl a měl k ní nějaký vztah. Ale kluci jsou profíci a musí podat co nejlepší výkon v klubu, za který hrají, a nesmí koukat nalevo a napravo, což Tomáš udělal,“ chválil svého svěřence Trpišovský.

Domlouvat Chorému nemusel ani kapitán Jan Bořil. „Viděli jsme na něm, jak se těší, jak je připravený, že chce za každou cenu ukázat, že je tady správně a je to kvalitní útočník. A ukázal to se vším všudy, takže jsme rádi, že se mu daří, že je tady a že mu pomáháme,“ popsal Bořil.

Koubek a nostalgie?

A jaké bylo vidět Chorého ve slávistickém dresu pro plzeňského kouče Miroslava Koubka? „Na nějaké nostalgické věci si nepotrpím, v tu chvíli je to soupeř. Tomáš převedl výkon, který jsme očekávali. Samozřejmě bych byl radši, kdyby byl u nás v sestavě,“ přiznal Koubek.

A jak uvedl Pavel Šulc, který zná Chorého kromě Plzně i z reprezentace, Slavia dokáže stavět na silných stránkách vysokého útočníka. „Připravovali jsme se na něj. Využili jeho silných stránek. Ale moc se s ním na hřišti nepotkám, když hraje proti mně,“ přiblížil Šulc.

Slavia porazila Plzeň 3:0 a vede tabulku o tři body před Spartou, která má nedělní utkání na hřišti posledních Českých Budějovic k dobru.