Nervozita myslím nebude, těší se Chorý na kvalifikační zápasy. Národní tým je pro něj pocta

V kvalifikačních zápasech v Polsku a doma proti Moldavsku se národnímu týmu pokusí pomoct i útočník Plzně Tomáš Chorý, který dostal první reprezentační pozvánku.

„Když jsem byl jako náhradník, vždycky jsem trochu doufal, že by ta nominace mohla přijít. A jsem za to samozřejmě rád,“ říká ke své premiérové účasti v reprezentačním áčku plzeňský útočník Tomáš Chorý.

Pozvánku si mimo jiné vysloužil díky tomu, že se mu aktuálně střelecky daří, skóroval třikrát z posledních pěti zápasů. Ale národnímu týmu může podle svých slov pomoct i jinak.

„Můžu pomoct svými přednostmi a doufám, že je využiju na sto procent,“ dodává Chorý.

Bez centimetru dvoumetrový útočník může být platný i při bránění standardních situací, na druhé straně hřiště dokáže zase sklepávat balony a vytvářet šance pro spoluhráče, mluví o tom současný kouč druholigové Příbrami, bývalý trenér Plzně nebo asistent národního týmu Karel Krejčí.

„Je to takový kollerovský (Jan Koller – pozn. red.) typ, když potřebujete zjednodušit hru, tak myslím, že se najde na nějakou část utkání potřebný.“

Soupeře se nebojí

Tomáš Chorý by poprvé za reprezentaci mohl nastoupit už v pátek v Polsku, kterému sice kvůli zranění vypadl ze sestavy obránce Aston Villy Matty Cash, v útoku by ale neměl chybět Robert Lewandowski, kanonýr Barcelony.

Chorý má za sebou na klubové úrovni už několik startů v Lize mistrů, a tak ze silného soupeře přílišný respekt nemá.

„Nervozita tam myslím nebude, proti Lewandowskému jsem konkrétně před nedávnem hrál. Na ten zápas se připravím jako na jakýkoliv jiný, specifické to bude tím, že se to bude odehrávat v národním mužstvu, což je pro fotbalistu největší pocta, a věřím, že nejen já, ale i celý tým to dotáhneme do zdárného konce,“ těší se na svůj první reprezentační start Chorý.

K postupu na mistrovství Evropy stačí Čechům porazit v pondělí v Olomouci Moldavsko. Účast na Euru můžou Češi slavit už v pátek večer ve Varšavě. Pokud zvítězí a Moldavsko doma ztratí s Albánií.